Trump razmatra povlačenje američkih trupa iz Evrope zbog tenzija u NATO-u?

Nije donesena nikakva odluka, a Bijela kuća nije zatražila od Pentagona da izradi konkretne planove za smanjenje broja trupa na kontinentu, rekao je zvaničnik, koji je tražio anonimnost kako bi mogao govoriti o unutrašnjim razmatranjima.

Ali same diskusije naglašavaju koliko su se odnosi između Washingtona i njegovih evropskih NATO saveznika pogoršali u posljednjih nekoliko mjeseci. Također sugerišu da posjeta NATO generalnog sekretara Marka Ruttea Bijeloj kući u srijedu nije značajno poboljšala transatlantske odnose, koji su, moglo bi se reći, na najnižem nivou od osnivanja NATO-a 1949. godine.

Bijela kuća je javno izjavila da Trump razmatra potpuno povlačenje iz saveza. Povlačenje trupa iz Evrope omogućilo bi Trumpu da dramatično smanji sigurnosne obaveze Washingtona na kontinentu, bez formalnog povlačenja, potez koji bi testirao ustavno pravo.

SAD trenutno ima više od 80.000 trupa u Evropi i igrao je centralnu ulogu u sigurnosnoj arhitekturi Evrope od Drugog svjetskog rata. Više od 30.000 tih trupa stacionirano je u Njemačkoj, s značajnim brojem također u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španiji.

Zvaničnik nije rekao koje bi zemlje mogle biti pogođene niti koliko bi trupa moglo biti povučeno ako Trump odluči realizirati ovu ideju.

Na zahtjev za komentar, NATO glasnogovornik je Reutersu uputio na Rutteov intervju za CNN u srijedu.

U tom intervjuu, Rutte je rekao da razumije Trumpovo nezadovoljstvo savezom, ali da je “velika većina evropskih zemalja” bila od pomoći Washingtonovim ratnim naporima u Iranu.

Nakon sastanka s Trumpom, generalni sekretar je evropskim vladama rekao da Trump želi konkretne obaveze za pomoć u osiguranju Hormuškog moreuza u roku od nekoliko dana, ranije je u četvrtak izvijestio Reuters.

Iako Trump već dugo ima turbulentne odnose s NATO-om – godinama optužujući evropske prijestolnice da štede na izdacima za odbranu – posljednja tri mjeseca bila su posebno problematična.

U januaru, Trump je izazvao transatlantsku krizu kada je obnovio dugogodišnje prijetnje aneksijom Grenlanda, prekomorskog teritorija Danske. Od kada je rat s Iranom izbio 28. februara, izrazio je duboko nezadovoljstvo što NATO saveznici nisu ponudili pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, vitalnog puta za globalne energetske resurse, koji je ostao uglavnom zatvoren uprkos krhkom prekidu vatre najavljenom ove sedmice.

NATO diplomate su ranije izjavile da SAD nisu jasno naznačile očekuju li da bilo koja misija u Hormuškom moreuzu počne tokom ili nakon sukoba, i također su rekle da SAD nisu precizirale koje konkretne sposobnosti očekuju od svake NATO zemlje.

Wall Street Journal je izvijestio u srijedu da su visoki zvaničnici administracije razmatrali premještanje trupa stacioniranih u Evropi iz zemalja čiji su lideri bili kritični prema američko-izraelskom ratu s Iranom u zemlje čiji su lideri bili više podržavajući,pišu Vijesti

Zvaničnik Bijele kuće rekao je Reutersu da je Trump konkretno razmatrao povlačenje trupa nazad u SAD, umjesto premještanja u druge strane zemlje.

Zvaničnik je rekao da je Trump posebno bio ljut zbog onoga što vidi kao evropske pokušaje da odbace njegove napore oko Grenlanda.

Nakon sastanka s Rutteom u Švicarskoj u januaru, Trump je sugerisao da je dogovor na vidiku za okončanje spora oko danskog teritorija. Takav dogovor se ipak nije ostvario.

“On je NATO-u specifično tražio da smisle plan kada smo bili u Davosu, a oni ga nekako ne shvataju ozbiljno,” rekao je zvaničnik.

