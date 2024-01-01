Sanchez: EU treba suspendovati ugovor sa Izraelom

Španski premijer Pedro Sanchez pozvao je danas Evropsku uniju da suspenduje Sporazum o pridruženju sa Izraelom, nakon što je Izrael pokrenuo napade na Liban, u kojima je ubijeno najmanje 254 ljudi.

“Baš danas Netanyahu je pokrenuo najoštriji napad na Liban od početka ofanzive. Njegov prezir prema životu i međunarodnom pravu je nepodnošljiv. Vrijeme je jasno da se kaže da Liban mora biti uključen u primirje.

Međunarodna zajednica mora da osudi ovo kršenje međunarodnog prava. Evropska unija mora da suspenduje Sporazum o pridruženju sa Izraelom”, napisao je Sanchez na svom nalogu na mreži X.

Dodao je da “ne smije biti nekažnjivosti” za ova krivična djela.

Sporazum Izraela i EU o pridruženju stupio je na snagu 2000. godine i predviđa blisku ekonomsku, političku i naučnu saradnju, ali ne i status kandidata za članstvo u bloku.

Španski premijer prethodno je pozdravio postizanje dvosedmičnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, postignuto uz posredstvo Pakistana i poručio da je sada vrijeme za diplomatiju, pravo i mir.

On je na društvenoj mreži X napisao da su primirja uvek dobra vijest.

“Pogotovo ako vode pravednom i trajnom miru. Španija neće podržati ‘one koji potpaljuju svet samo zato što se pojave s kantom’ kako bi pokušali da riješe sukob nakon toga. Ono što je sada potrebno su diplomatija, međunarodno pravo i mir”, napisao je Sanchez, pišu Vijesti.

Facebook komentari