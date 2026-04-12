Ova 3 horoskopska znaka važe za najrazmaženije

Nije uvijek očigledna na prvi pogled, ali se brzo primijeti u odnosima. Razmaženost. Ne ona dječija i bezazlena, već ona koja podrazumjeva očekivanje da stvari idu kako oni žele, da pažnja ne izostane i da se potrebe stavljaju ispred svega. Postoje tri znaka kod kojih je to posebno izraženo.

Lav

Lav je znak koji ne krije koliko mu znači pažnja. On ne traži centar, on podrazumijeva da je već u njemu. Samopouzdanje koje nosi često prelazi u očekivanje da se svijet prilagodi njegovom ritmu. Kada toga nema, dolazi nezadovoljstvo koje se teško ignoriše. Njegova potreba za luksuzom, komplimentima i priznanjem lako sklizne u razmaženost, jer ne vidi razlog zašto bi se zadovoljio manjim.

Vaga

Na prvi pogled, Vaga djeluje kao znak koji teži harmoniji i miru. I to jeste tačno, ali postoji druga strana. Ta harmonija mora da izgleda onako kako ona želi. Vage imaju izražen osjećaj za lijepo, ali i za tretman koji smatraju da zaslužuju. To često znači da očekuju pažnju, razumijevanje i prilagođavanje, ali ne uvijek istom mjerom uzvraćaju. Kada stvari nisu “po njihovom ukusu”, lako ulaze u nezadovoljstvo koje djeluje suptilno, ali traje.

Ribe

Ribe su emotivne, intuitivne i često veoma posvećene drugima. Upravo tu nastaje problem. Naviknu se na ulogu u kojoj su povezane, bliske i zaštićene, i vremenom počnu da očekuju da se ista pažnja vraća bez pitanja. Njihova potreba za emocionalnom sigurnošću može da pređe u zavisnost od tuđe pažnje. Kada je nema, osjećaju se zapostavljeno, čak i kada realno nisu. To je trenutak kada razmaženost izlazi na površinu.

Na kraju, razmaženost nije nužno loša osobina ako se drži pod kontrolom. Problem nastaje kada očekivanja postanu pravilo, a drugi ljudi počnu da se prilagođavaju umjesto da učestvuju ravnopravno. I tada se jasno vidi ko samo voli pažnju, a ko bez nje ne funkcioniše.

