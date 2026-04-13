Edin Džeko završava karijeru nakon Svjetskog prvenstva?

Prema novim informacijama portala Reprezentacija.ba, utakmice na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku vjerovatno bi mogle biti posljednje u karijeri bh. Dijamanta.

“Nakon što najveći kojeg je Bosna i Hercegovina ikada imala završi karijeru, prema informacijama Reperzentacija.ba, prvo planira napraviti godinu pauze od bilo kakvog posla. A onda donijeti odluku šta dalje”, navodi se na ovoj stranici, pa dodaje:

“S kim god da je radio, Džeko je tu svojim obrazom otvorio vrata, pa je opcija za budućnost jako puno. Saznajemo da su mu otvorena vrata i na ključnim funkcijama u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Spominje se čak i funkcija predsjednika saveza, u slučaju da Vico Zeljković dobije ponudu koja se ne odbija iz UEFA-e”.

O potencijalnom Džekinom opraštanju od fudbala na ljeto nedavno su pisali i mediji u Njemačkoj, ali informacije ovog bh. medija djeluju relevantnije,pišu Vijesti

