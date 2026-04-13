Edin Džeko završava karijeru nakon Svjetskog prvenstva?

Objavljeno prije 40 minuta

Legendarni bh. napadač Edin Džeko bi ovog ljeta mogao staviti tačku na svoju nevjerovatnu karijeru.

Prema novim informacijama portala Reprezentacija.ba, utakmice na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku vjerovatno bi mogle biti posljednje u karijeri bh. Dijamanta.

“Nakon što najveći kojeg je Bosna i Hercegovina ikada imala završi karijeru, prema informacijama Reperzentacija.ba, prvo planira napraviti godinu pauze od bilo kakvog posla. A onda donijeti odluku šta dalje”, navodi se na ovoj stranici, pa dodaje:

“S kim god da je radio, Džeko je tu svojim obrazom otvorio vrata, pa je opcija za budućnost jako puno. Saznajemo da su mu otvorena vrata i na ključnim funkcijama u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Spominje se čak i funkcija predsjednika saveza, u slučaju da Vico Zeljković dobije ponudu koja se ne odbija iz UEFA-e”.

O potencijalnom Džekinom opraštanju od fudbala na ljeto nedavno su pisali i mediji u Njemačkoj, ali informacije ovog bh. medija djeluju relevantnije,pišu Vijesti


