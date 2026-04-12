Zašto je važno da znate koja ste krvna grupa

Evo kako možete saznati koja ste grupa.

Postoji više krvnih grupa: A,B, AB i 0. Uz krvne grupe treba se odrediti je li ona pozitivna ili negativna, odnosno ima li uz sebe znak – ili +, a to se određuje preko Rh (Rhesus) faktora. Tako postoji ukupno osam krvnih grupa: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ i 0-.

Krvne grupe i njihova kompatibilnost

Kada dođe do potrebe za transfuzijom, ključno je znati koju krvnu grupu imate jer primanje nepodudarne krvi može biti pogubno za vas. Ključno je znati da:

– krvna grupa A- može primiti samo A- i 0-

– krvna grupa A+ može primiti samo A-, A+, 0- i 0+

– krvna grupa B- može primiti krvnu grupu B- i 0-

– krvna grupa B+ može primiti B-, B+, 0- i 0+

– krvna grupa AB- može primiti A-, B-, AB- i 0-

– krvna grupa AB+ može primiti sve krvne grupe (A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0-, 0+)

– krvna grupa 0- može primiti samo 0-

– krvna grupa 0+ može primiti 0- i 0+

Kako saznati koja ste krvna grupa?

Ako ne znate koja ste krvna grupa, postoji nekoliko načina da saznate. Prvi je da pitate roditelje koji bi trebali znati tu informaciju. Oni bi trebali, barem na nekom medicinskom dokumentu koje ste imali tijekom odrastanja, imati podatak o tome koja ste krvna grupa. U slučaju da roditelji ne znaju koja ste krvna grupa, to možete saznati jednostavnim vađenjem krvi.

Možete to obaviti kod svog obiteljskog liječnika ili u laboratoriju. Uzorak krvi za određivanje krvne grupe uzima se iz vene, dakle postupak je kao kod normalnog vađenja krvi za pretrage. Nakon testiranja, zdravstveni radnik obavijestit će vas o tome koju krvnu grupu imate.

Darivanje krvi i krvna grupa

Ako pak ne želite ‘potratiti’ izvađenu krv u svrhu testiranja za krvnu grupu, možete otići darivati krv. Prilikom donacije krvi moraju se napraviti mnogi testovi, a jedan od njih je test za krvnu grupu. Tada ćete dobiti od Crvenog krsta karticu darivatelja krvi i znati ćete koju krvnu grupu imate.

Za one koji imaju strah od igle preporučuje se test sline. Ova metoda koristi se iz razloga što oko 80 posto ljudi u slini ima antigene koje nose u krvi pa je i iz toga moguće zaključiti kojoj krvnoj grupi pripadate. Svi bi trebali znati koju krvnu grupu imaju u slučaju nesreće ili hitnog darivanja krvi. Postoji više načina na koje se to može saznati, a na osobi je da odluči koji je način za nju najbolji.

