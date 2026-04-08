Ovo je 10 tačaka koje je Iran poslao Americi: Taksa od 2 miliona dolara po brodu za prolazak kroz Hormuz

Iranska novinska agencija Fars objavila je detalje o 10 tačaka Teheranovog predloženog plana za primirje, a koji će činiti osnovu za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu.Predsjednik Donald Tramp jutros je objavio da su Amerika i Iran postigli dogovor o dvosedmičnom primirju nakon sukoba koji su trajali više od mjesec dana.

– Dobili smo prijedlog od 10 tačaka od Irana i vjerujemo da predstavlja izvodivu osnovu za pregovore. Gotovo sve tačke ranijih nesuglasica već su usaglašene između SAD-a i Irana, ali će dvosedmični period omogućiti da se sporazum finalizira i zaključi – naveo je Tramp.

Iranski prijedlog od 10 tačaka za primirje sadrži sljedeće:

– Garancija da Iran više neće biti napadnut

– Trajni završetak rata, a ne samo privremeni prekid vatreObustava izraelskih napada u Libanu

– Ukidanje svih američkih sankcija protiv Irana

– Prekid svih regionalnih sukoba usmjerenih protiv iranskih saveznika

– Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za pomorski saobraćaj

– Uvođenje takse od 2 miliona dolara po brodu koji prolazi kroz Hormuški moreuz

– Iran će podijeliti prihode od taksi s Omanom

– Iran će uspostaviti pravila za siguran prolaz kroz Hormuški moreuz

– Iran će koristiti prihode od Hormuškog moreuza za obnovu, umjesto reparacijePrema iranskim medijima, Iran će prihvatiti završetak rata tek kada se detalji finaliziraju u skladu s mirovnim planom od 10 tačaka koji je navodno podnesen Bijeloj kući putem pakistanskih posrednika.

U verziji objavljenoj na perzijskom jeziku, Iran je također uključio frazu “prihvatanje obogaćivanja uranija” za svoj nuklearni program. Ali iz razloga koji ostaju nejasni, ta fraza je nedostajala u engleskim verzijama koje su iranski diplomati podijelili novinarima,piše Avaz

Do primirja je došlo u posljednjim momentima prije isticanja roka koji je postavio Trump, a koji se odnosio na otvaranje moreuza. U slučaju da nije došlo do dogovora, predsjednik SAD-a je najavljivao da će intenzivirati napade, pa čak i da će “izbrisati civilizaciju”.

Nakon što je Trump objavio odluku o primirju, iz Izraela je stiglo saopćenje u kojem se navodi da podržavaju Trumpovu odluku da obustavi napade na Iran na dvije sedmice. Također su objavili da primirje ne uključuje Liban.

– Izrael podržava odluku predsjednika Trumpa da obustavi napade na Iran na dvije sedmice, pod uslovom da Iran odmah otvori moreuz i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu – naveli su Izraelci.

Facebook komentari