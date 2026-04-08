Haos u Iranu: 13 mrtvih na mostu u Karadžu, 70% čelične industrije uništeno, pogođeni univerziteti i džamije

Predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da će ciljati infrastrukturu širom Irana ukoliko zemlja do utorka navečer ne postigne “prihvatljiv” dogovor za okončanje rata, obećavši bombardiranje “natrag u kameno doba” i napadajući elektrane i mostove. BBC Verify potvrdio je da su američki i izraelski udari u posljednje dvije sedmice pogodili najmanje dvije čeličane, tri mosta, farmaceutski pogon, željezničku infrastrukturu, univerzitet i džamiju – a visoki zvaničnici UN-a i demokratski kongresmeni upozorili su da bi ti napadi mogli predstavljati ratne zločine.Most u Karadžu

U četvrtak su američki avioni napali most u izgradnji u središnjem gradu Karadžu. Lokalni zvaničnici saopćili su da je napad usmrtio najmanje 13 osoba. Snimke koje je verificirao BBC Verify pokazuju najmanje dva udara u most i veliku rupu na njemu, s kranovima na obje strane. Tramp je naknadno objavio snimke udara uz komentar da je “najveći most u Iranu srušen, zauvijek neupotrebljiv”, dodajući: “Slijedi još mnogo toga.”

Proizvođači čelika

27. marta verificirane snimke pokazale su dim koji se vijori iz kompanije Isfahan Mobarakeh Steel – Iranovog najvećeg proizvođača čelika – koja je bila prisiljena obustaviti rad. Izvoz te kompanije između marta 2025. i januara 2026. iznosio je oko 770 miliona eura. Satelitske snimke pokazale su i oštećenja na Khuzestan Steel Company – drugom najvećem proizvođaču čelika u Iranu. Lokalni zvaničnici izjavili su da bi sanacija mogla potrajati do godinu dana.

Premijer Benjamin Netanjahu tvrdio je da su udari poremetili do 70% iranskog kapaciteta za proizvodnju čelika. Istraživač Arman Mahmoudian s Instituta za globalnu i nacionalnu sigurnost Univerziteta Južne Floride upozorio je da bi ova šteta mogla ozbiljno narušiti iransku ekonomiju.

– Čelik je temelj iranskog neenergetskog ekonomskog kapaciteta. Ako su izraelski udari zaista onesposobili oko 70% kapaciteta čelične industrije, to bi ugrozilo gotovo 20 miliona tona godišnje proizvodnje, potencijalno utičući na oko 3 do 3,5% iranskog BDP-a – rekao je Mahmoudian.

Farmaceutske kompanije

31. marta, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) objavio je da je izveden napad na kompaniju Tofigh Daru Research & Engineering – jednu od Iranovih najvećih farmaceutskih kompanija, koja proizvodi anestetike i lijekove za onkološke bolesnike. IDF je u saopćenju naveo da je kompanija prenosila “hemijske supstance, uključujući fentanil, koje su se koristile za istraživanje i razvoj hemijskog oružja”. BBC tu tvrdnju nije mogao neovisno provjeriti. Mahmoudian je upozorio da bi napadi na farmaceutski sektor mogli narušiti pristup lijekovima i ugroziti iransku “medicinsku neovisnost”.

Univerziteti i džamije

Na fotografijama su vidljiva i oštećenja na Univerzitet Shahid Beheshti u Teheranu u subotu, kao i na Tehranskom univerzitetu tehnologije Sharif u ponedjeljak. U središnjem gradu Zanjanu napad je porušio dijelove džamije Husseinya, ubivši dvije osobe i uništivši kliniku i biblioteku unutar kompleksa.

Željeznička mreža

IDF je u utorak objavio i bombardiranje 10 “ključnih” dionica iranske željezničke mreže. Verificirane snimke iz sela Aminabad u središnjem Iranu prikazuju srušeni željeznički most. Video Iranskog crvenog polumjeseca prikazuje paramedike kako odnose povrijeđenog muškarca s pruge u blizini Karaja. Udari su uslijedili nakon što je IDF rano ujutro u utorak na farsi jeziku upozorio iransko stanovništvo da se “kloni vlakova i željezničkih pruga”. Jedan željezničar iz Teherana za BBC je rekao: „Zaista sam bijesan. Sve se raspada.”

UN: Namjerno gađanje civila je ratni zločin

Visoki pravni stručnjaci i UN-ovi dužnosnici doveli su u pitanje zakonitost ovih napada. Profesorica Rejčel Van Landingam, bivša vojna pravnica SAD-a, rekla je za BBC Verify da su udari na civilne lokacije dopušteni u ograničenim okolnostima kada se njima postiže “definitna vojna prednost”, ali je naglasila da prouzrokovana šteta civilima ne smije biti “pretjerana”.

Neovisna organizacija ACLED, koja prati posljedice sukoba, saopćila je da podaci ukazuju da je “civilna šteta uglavnom ostala grupirana oko američko-izraelskih napada na vojne, sigurnosne i državno-povezane lokacije, a ne oko neselektivnog bombardiranja gradskih četvrti”. Ipak, prema analizi ove organizacije, od početka napada 28. februara pogođeno je 40 tzv. dual-use objekata – postrojenja koja proizvode i civilne i vojne produkte.Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik rekao je u ponedjeljak da bi napadi koji uzrokuju “pretjeranu usputnu civilnu štetu” bili zabranjeni. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk izjavio je u utorak da je “namjerno napadanje civila i civilne infrastrukture ratni zločin” i da će odgovorni biti pozvani na odgovornost.

Bivši tužitelj Međunarodnog suda u Hagu Sir Džefri Najs rekao je za BBC da bi napadi na infrastrukturu poput elektrana i vodovoda “gotovo sigurno bili nerazmjerni prema međunarodnom pravu”,piše Avaz

– Civilno stanovništvo u svakom ratu ima pravo na odgovarajuću zaštitu. Ako ometate osnovna sredstva za život… izlažete se ozbiljnom riziku da prouzrokujete potpuno nerazmjernu štetu, koja u konačnici može uključivati i glad i bolesti – rekao je.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, Tramp je odbacio zabrinutosti: “Nisam zbog toga zabrinut.” Na pitanje mogu li prijetnje napadima na energetska postrojenja predstavljati ratne zločine, dodao je: “Znate koji je ratni zločin? Ratni zločin je dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje.”

