Svećenik koji je crkvenim zvonima slavio pobjedu BiH: Uradio sam to iz duše

Na društvenim mrežama postao je viralan snimak iz Gradačca, kada su u trenutku proslave plasmana Zmajeva na Mundijal čula se crkvena zvona.Iza svega je stajao sveštenik Stjepan Didak, koji je na taj način proslavio pobjedu fudbalera.

U trenutku kada smo došli u Gradačac, bilo je tačno 12 sati, pa su čula crkvena zvona, baš kao i te noći.

– Tu noć je reprezentacija BiH je igrala protiv Italije, to je bio moj način da se pokaže radost, da se osjete sreća i radost i da smo napakon nešto postigli. Greška je vraćati se u prošlost 30 godina, greška je vraćati se i jedan dan. Trebamo živjeti s onim što nam je Bog dao, u odnosu s Bogom i bližnjima. Ko nam je bolji nego naš komšija – rekao je,piše Avaz

Otkrio je kako svi zajedno žive u Gradačcu, oslonjeni su jedni na druge. Kaže da je dobio brojne poruke, čak i pisma. Pojasnio je i kako on igra za reprezentaciju svećenika BiH i da svake godine idu na prvenstvo.

