Izraelski napadi na Liban: Stotine mrtvih i ranjenih, napali su 100 lokacija u 10 minuta

Stotine ljudi ubijene su i ranjene u izraelskim napadima na Liban, izjavio je libanski ministar zdravstva, prenosi državna novinska agencija.Ministar zdravstva Rakan Naseredin (Rakan Nasreddine) kazao je da ima “stotine mrtvih i ranjenih” nakon napada u srijedu, javlja NNA.Napadi spadaju među najopsežnije izraelske udare u središtu Bejruta u posljednjim decenijama. Zračni napadi pogodili su najmanje tri lokacije u urbanom dijelu grada, uključujući i područje u blizini obalne promenade, prema analizi videosnimaka CNN-a.Ovaj dio Bejruta, u kojem većinski žive sunitsko i kršćansko stanovništvo, rijetko je meta izraelskih udara.

Dopisnik Anadolu agencije naveo je da su napadi bili usmjereni na stambena naselja sa sunitskom većinom, što znači da se nalaze izvan zona pod kontrolom Hezbolaha.Drugi snimci prikazuju djelimično urušenu zgradu u zapadnom Bejrutu, iz koje se uzdižu gusti oblaci crnog dima. Sirene hitne pomoći ne prestaju se oglašavati otkako su napadi počeli, izvještavaju novinari CNN-a s terena.

“Više od 100 lokacija u roku od deset minuta”

Izraelska vojska saopćila je da je napala više od 100 lokacija “u roku od deset minuta” širom Libana, što predstavlja najveći koordinirani udar od početka aktuelne ofanzive u toj zemlji, prenosi Anadolu.

U saopćenju se navodi da su mete bile povezane s Hezbolahom na više područja, uključujući Bejrut, dolinu Bekaa i jug Libana.

Vojska tvrdi da su među ciljevima bili komandno-kontrolni centri i druga infrastruktura korištena za napade na izraelske ciljeve.U objavi na društvenoj mreži X napisao je: “Izrael nastavlja širiti napade koji su pogodili gusto naseljene stambene četvrti, pri čemu stradaju nenaoružani civili u različitim dijelovima Libana, posebno u glavnom gradu Bejrutu.”

Njegov apel uslijedio je nakon saopćenja izraelske vojske, koja je navela da je izvela “najveće napade” širom Libana od početka operacije protiv Hezbolaha.

Salam je ocijenio da potezi izraelske vojske predstavljaju “potpuno ignoriranje” međunarodnog prava te dodao: “Svi prijatelji Libana pozvani su pomoći nam zaustaviti ove napade svim dostupnim sredstvima.”

Dvosedmično primirje

Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran u utorak najavili dvosedmično primirje s ciljem otvaranja puta ka konačnom sporazumu o okončanju rata koji su Vašington i Tel Aviv pokrenuli protiv Teherana 28. februara, u kojem su poginule i ranjene hiljade ljudi.

Pakistanski posrednici naveli su da primirje uključuje i Liban, dok je Netanjahu rekao da to nije slučaj,piše Avaz

Hezbolah se do sada pridržavao primirja uprkos nastavku izraelskih napada.

Libanski mediji izvijestili su da je u srijedu najmanje osam ljudi ubijeno, a 22 ranjeno u izraelskom napadu na južni grad Sidon, nakon proglašenja primirja.

Izrael je izveo zračne napade i kopnenu ofanzivu u južnom Libanu nakon prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos primirju koje je stupilo na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske vlasti saopćile su da je od tada u izraelskim napadima ubijeno najmanje 1.530 ljudi, dok je 4.812 ranjeno.

