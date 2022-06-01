Edukacija u Mostaru okupila stručnjake iz cijelog HNK-a: Škole u prvoj liniji borbe protiv nasilja među mladima

Obrazovne institucije imaju ključnu ulogu u prepoznavanju, prevenciji i adekvatnom postupanju u slučajevima nasilja, budući da su često prve koje dolaze u kontakt s djecom i mladima u riziku.

S ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka i unapređenja prakse, danas je u prostorijama Osnovne škole Petra Bakule u Mostaru održana edukacija pod nazivom „Postupanje s maloljetnicima u slučaju nasilja kroz obrazovne institucije“.

Edukacija je okupila relevantne stručnjake, kao i više od sedamdeset psihologa i pedagoga iz obrazovnih institucija širom Hercegovačko-neretvanskog kantona, te pružila prostor za razmjenu znanja, iskustava i konkretnih smjernica za djelovanje u ovim osjetljivim situacijama.

Organizator edukacije bio je Zavod za školstvo Mostar, u saradnji s Đemilom Talić Gabriel, magistricom međunarodnog prava i članicom Savjetodavnog vijeća komesara policije Novog Južnog Velsa, koja u okviru svog profesionalnog angažmana posjeduje značajno iskustvo u radu sa žrtvama nasilja u Australiji. Ovaj događaj predstavlja nastavak njene kampanje podizanja svijesti o rodno zasnovanom i drugim oblicima nasilja, maloljetničkoj delinkvenciji te ulozi stručnih saradnika u školskim ustanovama. U okviru kampanje su u protekla dva mjeseca, uz učešće stručnih predavača i podršku institucija, u Neumu i Mostaru uspješno realizirane dvije radionice pod nazivom „Zar sam i ja žrtva nasilja?“.

– Ova edukacija predstavlja primjer snažne međuinstitucionalne saradnje između pravosuđa, obrazovnog sistema, sigurnosnih struktura i stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja. Upravo kroz ovakvo povezivanje različitih perspektiva moguće je adekvatno odgovoriti na kompleksne izazove savremenog društva. Poseban naglasak stavili smo na važnost obrazovanja kao temelja razvoja pojedinca i zajednice, ali i kao ključnog prostora za prevenciju, razumijevanje i pravovremeno djelovanje u različitim društvenim pitanjima. Zajedničkim djelovanjem gradimo odgovornije, sigurnije i svjesnije društvo – kazala je Đemila Talić Gabriel.

Domaćin i moderator edukacije bila je Julineta Jurić, profesorica pedagogije, dok su predavači, uz Đemilu Talić Gabriel, bili Minela Bakamović, psihologinja u Kantonalnom tužiteljstvu HNK-a, Tanja Marić, diplomirana ekonomistica i profesorica ekonomske grupe predmeta u STUŠ Mostar, dr. sc. Magdalena Perić Bralo, edukacijska rehabilitatorica, Marinko Martinović, mlađi inspektor Uprave policije MUP-a HNK-a, te Zdenko Kovač, glavni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva HNK-a.

Facebook komentari