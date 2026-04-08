Kina pozdravila prekid vatre: I mi smo uložili “napore”

Kina je pozdravila prekid vatre između SAD-a i Irana, navodeći da je i Peking uložio “napore” kako bi se zaustavile borbe.

Peking je pozdravio napore koje je uložila pakistanska strana, izjavila je glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare u Pekingu, odgovarajući na pitanje agencije Anadolija.

Kina se “zalaže za prekid vatre i rješavanje sukoba političkim sredstvima kako bi se postigla dugoročna stabilnost u regiji Zaljeva i Bliskog istoka”, rekla je Mao. Peking je “uložio vlastite napore u tom pogledu”, dodala je ona.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je pristao da “zaustavi bombardiranje i napade na Iran u razdoblju od dvije sedmice”.

Ova objava uslijedila je manje od dva sata prije isteka roka koji je Trump postavio Iranu da ponovno otvori Hormuški moreuz i prihvati sporazum, ili će se suočiti s onim što je opisao kao uništenje “cijele civilizacije”, pišu Vijesti.

