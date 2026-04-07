Izrael u raketnom napadu uništio sinagogu u Teheranu: “Žao nam je”

– IDF žali zbog kolateralne štete na sinagogi i naglašava da je napad bio usmjeren na visoki vojni cilj unutar oružanih snaga režima, a ne na mjesto bogoslužja – navodi se u saopćenju upućenom CNN-u.

Vojska je dodala da je meta bio visoki zapovjednik u štabu Khatam al-Anbiya, koji koriste iranske oružane snage, te da su prije napada poduzete mjere kako bi se smanjila šteta za civile

Šteta je velika

Oštećenje sinagoge dogodilo se uoči završetka Pashe, jevrejskog blagdana koji obilježava izlazak Izraelaca iz egipatskog ropstva.

Ranije danas CNN je geolocirao fotografije i videosnimke koje su objavili iranski mediji, a koje prikazuju veliku štetu na sinagogi Rafi Niya, s knjigama na hebrejskom razbacanim među ruševinama,piše Avaz

Sinagoga je potpuno uništena

Sinagoga je “jedno od vjerskih središta teheranskih Jevreja koje datira iz perioda Pahlavija II.”, objavila je iranska novinska agencija ISNA, navodeći da je “u potpunosti uništena u zračnom napadu”.

Prije revolucije 1979. godine u Iranu je živjelo oko 60.000 Jevreja, prema podacima stranice Adyan Iran, koja dokumentira vjerske manjine i povezana je s aktivističkim portalom IranWire. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2016. godine, taj broj se smanjio na nešto manje od 10.000.

