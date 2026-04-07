Iz Fudbalskog saveza BiH pojasnili na šta će iskoristi novac od plasmana na SP

Naglasio je da ovaj rezultat predstavlja historijski uspjeh za Zmajeve, iza kojeg stoji dugotrajan i predan rad.

„Upućujem iskrene čestitke našoj reprezentaciji na izuzetnom rezultatu i velikom iskoraku. Put do ovoga bio je težak i zahtjevan, ali trud se na kraju isplatio. Posebne čestitke selektoru Sergej Barbarez, zatim Emir Spahić, Edin Džeko, Sead Kolašinac, kao i svim mladim igračima koji su izrasli uz ovu ekipu. Učešće na završnici Svjetskog prvenstva predstavlja sam vrh svjetskog nogometa“, izjavio je Durić za RTV USK.

Istakao je i način raspodjele finansijskih sredstava, naglasivši da će najveći dio pripasti onima koji su najviše doprinijeli uspjehu.

„Najveći dio nagrade ide igračima i stručnom štabu. Ostatak sredstava bit će utrošen na putne troškove u Sjedinjene Američke Države, uz očekivanu podršku sponzora. Dio koji pripadne savezu uložit će se u razvoj infrastrukture i unapređenje nogometa“, rekao je.

Durić je posebno podvukao da su reprezentativci tokom kvalifikacija imali vrhunske uslove za rad.

„Selektor i stručni tim imali su punu podršku. Putovali su širom svijeta kako bi okupili najbolji mogući sastav. Naši igrači imaju uslove uporedive s reprezentacijama poput Njemačke ili Švicarske. Na tome se nije štedjelo jer su to zaslužili“, dodao je.

Govoreći o planovima za budućnost, najavio je nova ulaganja u infrastrukturu širom Bosne i Hercegovine.

„Savez je već investirao u travnjake i reflektore. Postoje konkretni planovi, uključujući i sporazum o izgradnji nacionalnog stadiona. Vjerujem da ćemo to realizovati u ovom mandatu zajedno s predsjednikom Vico Zeljković. Također, uskoro počinje izgradnja 18 terena s umjetnom travom, od kojih će jedan ili dva biti izgrađena i u Unsko-sanskom kantonu“, istakao je.

Podsjećamo, svaka reprezentacija koja učestvuje na ovogodišnjem Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi dobit će od FIFA devet miliona eura.

Tu se ne završava finansijski dio, jer svaki naredni plasman donosi dodatne premije. Prolazak u nokaut fazu, odnosno drugo kolo takmičenja, donosi još 1,5 miliona eura, što ukupno iznosi 10,5 miliona,pišu Vijesti

Svaka naredna faza donosi sve veće iznose, dok će novi svjetski prvak osvojiti čak 43,3 miliona eura.

Podsjetimo, Zmajevi su se na SP plasirali nakon baraž utakmica i pobjeda poslije penala nad Velsom i Italijom.

Na Mundijalu ćemo igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švicarske i Katara.

