Tramp: Uslijedit će napad kakav nikada nisu vidjeli

20:00 će se dogoditi. Ako dođemo do te točke, uslijedit će napad kakav još nisu vidjeli. Ako pregovori danas krenu naprijed i pojavi se nešto konkretno, rok bi se mogao promijeniti – rekao je.

20:00 se odnosi na ultimatum koji je postavio Iranu da otvori Hormuški tjesnac. U 20:00 po istočnom vremenu (2 ujutro po bh. vremenu) taj ultimatum istječe.

“Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti”

Podsjetimo, Tramp se ranije danas oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social i uputio prijetnju Iranu.

– Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Ipak, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj će prevladati drukčiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro – ko zna? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj historiji svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana – objavio je Tramp.

Najnovija prijetnja američkog predsjednika da će izbrisati “cijelu civilizaciju” u Iranu pokazuje da on postaje “sve ljutiji i očajniji”, ocijenio je Hasan Ahmadian, docent političkih znanosti sa Sveučilišta u Teheranu. Ton iz dana u dan postaje sve oštriji, što mi govori da je u nevolji – dodao je.

Ahmadian smatra kako Tramp pojačavanjem prijetnji želi postići da ih se u Iranu shvati ozbiljnije.

– Želi da njegove prijetnje ozbiljnije dopru do Iranaca i prisile ih da promijene mišljenje pojasnio je.

Iako vjeruje da Tramp ne može ispuniti prijetnju o potpunom uništenju, Ahmadian je upozorio da američki predsjednik može snažnije vojno udariti na Iran. Naglasio je da se Teheran obvezao na takav napad odgovoriti istom mjerom.

– To je poprilična močvara koja je započela s ovim ratom i nastavlja se, a da on nije postigao nijedan od svojih ciljeva – zaključio je Ahmadian.

Večeras istječe Trampov ultimatum Iranu

Podsjetimo, Tramp je jučer ponovno pomaknuo rok Iranu za postizanje dogovora ili otvaranje Hormuškog moreuza, ovoga puta s ponedjeljka na danas. U najnovijem u nizu odgađanja, zaprijetio je da će, ako ne bude dogovora, Iran “čekati pakao”.

Trampov pristup posljednjih tjedana obilježavaju oštre oscilacije između žestokih prijetnji, najavljenih odgoda i izjava o dobrom napretku pregovora, ponekad i unutar istog obraćanja. Iranska državna novinska agencija IRNA izvijestila je jučer da je Teheran odbio najnoviji prijedlog o primirju, nakon čega je Tramp uputio zlokobno upozorenje i poručio da je rok u utorak u 20 sati konačan.

– Neće imati mostove. Neće imati elektrane. Neće imati ništa – rekao je Tramp. Glavni tajnik UN-a Antonio Gutereš upozorio je SAD da su napadi na civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim pravom, no Tramp je novinarima izjavio kako ga “uopće ne brine” mogućnost da takvim napadima počini ratne zločine.

Hronologija Trampovih ultimatuma

Sve je počelo 21. marta, kada je Tramp na društvenoj mreži Truth Social objavio da ako Iran “potpuno i bez prijetnje ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 sati od ovog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njihove razne elektrane”. Rok je istjecao 23. marta navečer.

Međutim, samo 12 sati prije isteka roka, Tramp je objavio da su dvije zemlje vodile produktivne razgovore.

– Naredio sam ministarstvu odbrane da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na pet dana – napisao je, dodavši da to ovisi o uspjehu daljnjih pregovora. Time je rok pomaknut na kraj tog tjedna.

Nove prijetnje i novi rokovi

Prije isteka novog roka, 26. marta, Tramp je pojačao prijetnje: “Bolje bi im bilo da se uskoro uozbilje, prije nego što bude prekasno. Jer kad se dogodi, nema povratka i neće biti nimalo lijepo!” Ipak, kasnije istog dana ponovno je produljio rok, ovoga puta za deset dana, do 6. aprila u 20 sati, ustvrdivši da pregovori “idu vrlo dobro”.

Dana 30. marta Tramp je objavio kontradiktornu poruku. Hvalio je napredak u razgovorima, ali je istovremeno proširio prijetnju bombardiranjem ako se dogovor ne postigne “uskoro”, dodavši kako “vjerojatno hoće”.

“Naš lijepi ‘boravak’ u Iranu završit ćemo tako što ćemo dići u zrak i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftne bušotine i otok Kharg (a možda i sva postrojenja za desalinizaciju!)”, napisao je,piše Avaz

Eskalacija uoči posljednjeg roka

U subotu, kako se rok približavao, Tramp je ponovno pisao.

– Sjećate se kad sam Iranu dao deset dana da postignu dogovor ili otvore Hormuški moreuz – objavio je.

– Vrijeme istječe – ostalo je 48 sati prije nego što će ih snaći pakao.

Njegove objave postajale su sve oštrije, a u nedjelju je ponovno pomaknuo rok uz poruku punu psovki.

– Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Nešto neviđeno!!! Otvorite jeb*ni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – poručio je Tramp i u sljedećoj objavi precizirao da je krajnji rok u 20 sati.

U ponedjeljak je Tramp sugerirao da je rok u utorak doista konačan, rekavši da je Iranu već dao dovoljno produljenja.

– Cijela zemlja može biti uništena u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti već sutra – izjavio je.

– Zbog moći naše vojske, imamo plan prema kojem će svaki most u Iranu biti srušen do sutra u ponoć,piše Avaz

Stanje diplomacije

Voditelj iranske diplomatske misije u Kairu Modžtaba Ferdousi Pour rekao je da Iran više ne vjeruje Trampovoj administraciji nakon što je SAD dvaput bombardirao Islamsku Republiku tijekom prethodnih pregovora.

– Pristajemo samo na kraj rata uz jamstva da nećemo biti ponovno napadnuti – rekao je.

Regionalni dužnosnik uključen u razgovore izjavio je, pod uvjetom anonimnosti, da napori nisu propali.

– I dalje razgovaramo s obje strane – kazao je.

U međuvremenu, izraelska televizijska postaja Kanal 13 u svojim večernjim vijestima prikazuje veliki digitalni sat koji odbrojava sate i minute do isteka roka u utorak.

Facebook komentari