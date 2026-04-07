Parlament otvara pitanje privatnih fakulteta u BiH

Komisija je ovu odluku donijela nakon što je razmotrila predstavku u vezi s radom Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli. Komisija je, također, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH zatražila da se u roku od sedam dana izjasni o navodima iz spomenute predstavke.

Komisija je donijela odluku da se, u okviru javnog saslušanja u vezi s radom Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na javno saslušanje pozove i tužilac Tužilaštva BiH Džermin Pašić, koji je obavljao poslove zamjenika glavnog tužioca i rukovodioca Posebnog odjela Tužilaštva BiH za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Također, Komisija je zaključila da uputi dopis Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u kome će upozoriti Agenciju da nisu zaštitili prijavioce korupcije u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i zatražiti da Agencija hitno preduzme radnje iz svoje nadležnosti, te o preduzetim mjerama i radnjama obavijesti Upravu za indirektno oporezivanje BiH.

Zaključeno je da se Inicijativa poslanika Šemsudina Mehmedovića za ispitivanje nepravilnosti u radu Kolegija Sekretarijata PSBiH proslijedi Kolegiju Sekretarijata i u roku od 30 dana zatraži odgovor o tome šta je urađeno u vezi sa konkretnim slučajevima navedenim u inicijativi, kao i u vezi sa navodima iz saopćenja Sindikalne organizacije PSBiH od 25. februara 2026. godine. Također je zaključeno da se Inicijativa proslijedi kolegijima oba doma PSBiH.

Komisija je na današnjoj sjednici donijela i zaključak da od Centralne izborne komisije BiH zatraži informaciju o izboru najpovoljnijeg ponuđača na tenderu o uvođenju novih tehnologija u izborni proces.

Komisija je k znanju primila odgovor Okružnog javnog tužilaštva u Doboju u vezi sa aktivnostima preduzetim po krivičnim prijavama koje se odnose na nepravilnosti tokom provođenja Lokalnih izbora 2020. godine. Komisija će, po okončanju postupka po svim podnesenim prijavama, zatražiti detaljnu informaciju o svim predmetima u vezi sa provođenjem Lokalnih izbora 2020. godine u Doboju.

K znanju je primljen i odgovor Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH od 13. februara 2026. godine. Komisija će ponovo zatražiti informacije nakon što Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH okonča utvrđivanje činjenica i donese odluku u ovom predmetu.

U vezi sa Inicijativom za parlamentarni nadzor i ispitivanje sistemske korupcije u Agenciji za državnu službu BiH, Komisija je zatražila detaljnu informaciju Agencije i Odbora državne službe za žalbe oko navoda iz ove inicijative.

K znanju su primljene pristigle predstavke građana. U vezi s ovim predstavkama Komisija će uputiti dopise Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Tužilaštvu BiH i zatražiti informaciju o postupanju u predmetima po krivičnim prijavama osoba koje su se obratile Komisiji,pišu Vijesti

Komisija će, kako je odlučeno, učestvovati u organizaciji međunarodne konferencije o iskustvima i izazovima korištenja novih tehnologija u izbornom procesu, koja će sredinom maja biti održana u Parlamentarnoj skupštini BiH – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

