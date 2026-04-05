Napad na američke diplomate u Iraku

„Usred ovih nečuvenih terorističkih napada na našu diplomatsku misiju, dosljedno smo pozivali iračku vladu da odmah ispuni svoju odgovornost i zaustavi napade na američke objekte te spriječi terorističke milicije da koriste irački teritorij za pokretanje napada“, navodi se u izjavi koju je izvijestio CNN.

Glasnogovornik State Departmenta dodao je da SAD ” neće oklijevati ” braniti svoje osoblje i objekte ako iračka vlada ne bude u mogućnosti ispuniti svoje obveze.

CNN je prethodno izvijestio da su, od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, američko veleposlanstvo u Bagdadu, američki generalni konzulat u Erbilu i Bagdadski diplomatski centar za podršku bili mete višestrukih napada.

State Department je prošli tjedan objavio da nudi nagradu do 3 milijuna dolara za informacije o napadima na diplomatske objekte u Iraku , podsjeća CNN.

Facebook komentari