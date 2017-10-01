Buknuo ogroman požar u industrijskoj zoni nakon iranskog udara VIDEO

Snažan balistički napad Irana izazvao je ozbiljne posljedice na jugu Izraela. Prema potvrđenim informacijama spasilačkih službi, u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od grada Beershebe, izbio je požar ogromnih razmjera.

Nebo iznad pustinje Negev potpuno je prekriveno gustim crnim dimom nakon što su projektili, uprkos aktivaciji protivvazdušne odbrane, uspjeli pogoditi ciljeve u ovom strateški važnom području. Industrijska zona Neot Hovav poznata je po velikom broju hemijskih postrojenja, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog potencijalnog širenja toksičnih materija.

Izraelski vojni dopisnici i list “The Times of Israel” izvještavaju da su spasilačke ekipe na terenu i da pokušavaju spriječiti širenje vatre na skladišta opasnog otpada. Kako prenosi izraelski Kanal 12, odjeci eksplozija čuli su se kilometrima daleko, a policija je odmah blokirala sve pristupne puteve industrijskoj zoni.

שיגור שביעי מאיראן לדרום הארץ: דיווחים על נפילה במפעל@pozailov1 pic.twitter.com/JMctce1VPm — כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2026

Spasilačke ekipe na terenu

Vatrogasne jedinice iz cijelog južnog okruga hitno su upućene na lice mjesta. Prema navodima vojnog analitičara Emanuela Fabiana, udar je izazvao direktnu štetu na infrastrukturi, a snimci sa društvenih mreža pokazuju razmjere vatrene stihije koja guta postrojenja.

“Naše ekipe ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe da se vatra proširi na susjedne rezervoare sa opasnim materijama. Situacija je kritična, ali činimo sve da zaštitimo stanovništvo,” navodi se u saopštenju hitnih službi koje prenosi agencija Magen David Adom.

Strah od ekološke katastrofe

Beersheba i okolna mjesta nalaze se u stanju visoke pripravnosti. Lokalnim stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenim prostorima i zatvore prozore dok se ne utvrdi da li je u požaru došlo do oslobađanja štetnih gasova iz hemijskih postrojenja.

Ovaj napad dolazi kao dio najnovije eskalacije sukoba, a iranski izvori navode da je lansirano više desetina balističkih projektila kao odgovor na prethodne akcije Izraela. Zvanični podaci o eventualnim žrtvama još uvijek nisu objavljeni, a procjena materijalne štete bit će moguća tek nakon što se vatrena stihija stavi pod kontrolu.

