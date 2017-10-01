Pogođen vojni kamp, ranjeno 10 kuvajtskih vojnika. Uništen moćni američki AWACS

Ključni podaci:

35 uhićenih u iranskoj pokrajini Lorestan, 16 zbog ilegalnog snimanja osjetljivih lokacija, a 19 zbog širenja lažnih vijesti

Veliki požar buknuo je u industrijskoj zoni Neot Hovav, južno od Beershebe, nakon iranskog balističkog napada

Američki zrakoplov E-3 Sentry AWACS uništen u napadu na bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji

Hutisti iz Jemena potvrdili su da su tijekom noći ispalili projektil prema Izraelu

Pobunjenička skupina kasnije je izvela i drugi napad projektilima i dronovima te najavila nastavak operacija dok Izrael ne prekine napade i agresiju

SAD i Izrael nastavljaju napade na Iran – u pokrajini Bušer ubijena je četveročlana obitelj, a pogođeno je i postrojenje u pokrajini Huzestan

Teheran prijeti odmazdom, uključujući moguće napade na izraelska i američka sveučilišta na Bliskom istoku

Tri novinara poginula su u izraelskom zračnom napadu na jugu Libanona

Međunarodna zračna luka u Kuvajtu pogođena je s više iranskih dronova

Iransko središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je gađalo američki logistički brod kod luke Salalah u Omanu

U napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji jučer je ozlijeđeno najmanje 12 američkih vojnika, od kojih su dvojica teško

Iranski protunapadi uzrokovali su štetu i ozljede u Izraelu i zaljevskim državama; pogođena su i postrojenja kompanija Aluminium Bahrain i Emirates Global Aluminium

Prosvjedi protiv rata održani su u Tel Avivu i više gradova u SAD-u, dok su građani Bejruta izašli na ulice zbog ubojstva novinara

Pakistan će biti domaćin razgovora sa Saudijskom Arabijom, Turskom i Egiptom o smjeru pregovora za završetak rata,piše Index

