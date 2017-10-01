TURSKA osujetila izraelski plan?!: “Taj potez mogao je zapaliti regiju”

Turska je osujetila izraelski plan raspoređivanja pripadnika Kurdistanske radničke stranke (PKK), militantne skupina koja više od četiri desetljeća vodi krvavi sukob s Turskom, i njezina iranskog ogranka PJAK.

Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izravno je upozorio američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Ankara poduzeti vojne udare ako se terorističke organizacije, u koju Turska uključuje i PKK, upletu u sukob SAD-a, Izraela i Irana.

Prema izvještaju čije detalje prenosi Türkiye Today, Izrael je od početka američko-izraelske kampanje 28. veljače nastojao postaviti PKK i PJAK kao kopnene snage protiv Irana, koristeći izraelsku obavještajnu službu Mossad za kontakt s vođama organizacija u sjevernom Iraku i unutar Irana.

Kada je primijećeno kretanje s obje strane granice, Turska je brzo reagirala da bi intervenirala.

“U telefonskom razgovoru početkom ožujka Erdoğan je Trumpu izričito rekao da se Ankara protivi korištenju terorističkih organizacija u ratu protiv Irana te da je stav Turske o teritorijalnom integritetu Irana čvrst”, naveli su anonimni izvori.

Izaslanstvo sastavljeno turskih dužnosnika otputovalo je u sjeverni Irak. Tijekom sastanaka je upozorilo su da će Turska intervenirati ako se kudrske organizacije uključe u borbe, bez obzira na eventualni mirovni proces.

“Vidjeli ste što se dogodilo u Siriji. Učinit ćemo isto i ovdje. Nećemo čekati nikakav proces. Na i najmanji potez koji bi mogao zapaliti regiju, učinit će se ono što treba”, poručilo je.

U napore je uključen i zatvoreni vođa PKK-a Abdullah Öcalan te naredio da se organizacija ni u kojem slučaju ne uključuje u situaciju s Iranom. Prema izvorima, Öcalan je upozorio PKK “da ne nasjedne na izraelsku igru”.

