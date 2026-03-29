Masovno gomilanje snaga: SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok

Objavljeno prije 1 sat

Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, objavila je američka vojska.

USS Tripoli, vodeći brod kombiniranih pomorskih snaga od oko 3500 pripadnika, stigao je u regiju u petak, objavilo je na X-u američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), regionalno vojno zapovjedništvo odgovorno za to područje.Više od 50.000 vojnika u regiji
Nove snage pridružuju se tisućama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao dio masovnog gomilanja snaga uoči rata s Iranom. Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.SAD i Izrael pokrenuli su zajedničke napade na Iran 28. veljače. Teheran je odgovorio napadom na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američki vojni objekti, a istovremeno je učinkovito blokirao Hormuški tjesnac, ključni plovni put za globalne pošiljke nafte.

Od početka rata američke snage napale su više od 11.000 ciljeva u Iranu te oštetile ili uništile više od 150 iranskih brodova, priopćio je CENTCOM kasnije u zasebnoj objavi,piše Index


