Iran nije ni blizu poraza

Procjena dolazi u trenutku kada američko-izraelski rat protiv te zemlje ulazi u drugi mjesec i u oštroj je suprotnosti s optimističnim izjavama predsjednika Donalda Trumpa.

Status još jedne trećine iranskog arsenala “manje je jasan”, prema pet izvora upoznatih s američkim obavještajnim službama. Bombardiranje je vjerojatno oštetilo, uništilo ili zakopalo te projektile u golemoj mreži podzemnih tunela i bunkera. Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, ističu da je procjena slična kada su u pitanju iranski bespilotni zrakoplovi – može se sa sigurnošću reći da je uništena samo jedna trećina.

Ova procjena, koja prije nije objavljena, pokazuje da Teheran još uvijek ima značajan inventar projektila te da bi mogao pronaći neke od zakopanih ili oštećenih projektila kada borbe prestanu.

Udarac Trumpovim tvrdnjama

Ova situacija na terenu izravno proturječi izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa , koji je u četvrtak javno rekao da Iran ima “vrlo malo projektila”. Ipak, sam Trump je neizravno priznao opasnost koja vreba od preostalog oružja, posebno u kontekstu konačnog slanja američkih trupa na iranske obale kako bi osigurale ekonomski vitalan Hormuški tjesnac .

„Problem s tjesnacem je sljedeći: recimo da odradimo izvrstan posao. Kažemo da smo uništili 99 posto njihovih projektila. Taj jedan posto je neprihvatljiv, jer taj jedan posto je projektil koji pogađa trup broda vrijednog milijardu dolara“, rekao je Trump na sastanku kabineta.

Iran nastavlja žestoko uzvraćati udarce

Unatoč žestokom američkom bombardiranju, Iran je pokazao da mu oružje nije ponestalo. Samo u četvrtak ispalili su 15 balističkih projektila i 11 dronova na Ujedinjene Arapske Emirate.

Prošlog tjedna također su demonstrirali nove sposobnosti ispalivši prvi put rakete dugog dometa na američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu.

Američki ministar obrane Pete Hegsett nedavno je priznao s kakvim se izazovom suočavaju.

„Iran je ogromna zemlja. Baš kao i Hamas sa svojim tunelima u Gazi , Iranci su uložili sve svoje ekonomske i humanitarne resurse u tunele i rakete“, rekao je Hegseth, izbjegavajući navesti konkretne postotke uništenog oružja.

