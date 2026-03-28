Amerika šalje i treći nosač aviona u pomoć operacijama protiv Irana

AMERIČKI nosač zrakoplova USS George H.W. Bush bit će raspoređen u područje odgovornosti Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM), koje vodi operacije protiv Irana, doznaje CBS News.

Udarna skupina oko tog nosača završila je ranije ovog mjeseca obuku koja potvrđuje spremnost za sudjelovanje u velikim borbenim operacijama.

CENTCOM upravlja američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku i u dijelovima Azije.Razarač USS Ross već je isplovio iz Norfolka, dok su razarači USS Donald Cook i USS Mason ovaj tjedan krenuli iz Floride kako bi se pridružili operaciji Epic Fury.

Dva nosača već su tamo

Udarna skupina USS George H.W. Bush posljednji je put bila raspoređena 2022. godine, a u bazu u Norfolku vratila se u kolovozu 2023.

U regiji su već bile raspoređene dvije udarne skupine nosača zrakoplova predvođene USS-om Gerald R. Ford i USS-om Abraham Lincoln, no Ford je nedavno pretrpio požar te je upućen na popravak u luku Souda Bay na Kreti.

USS Gerald R. Ford bio je raspoređen od lipnja prošle godine, a prije dolaska na Bliski istok sudjelovao je u operacijama na Karibima.

