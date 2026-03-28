Ljekari UKC-a RS uklonili novčiće iz jednjaka dvoje djece

Kako navode iz UKC RS, zahvaljujući manuelnim vještinama medicinskih profesionalaca i uz pomoć napredne medicinske opreme koju ova ustanova posjeduje, uspješno su riješene obje intervencije, prenose Nezavisne.

“Oba slučaja su uspješno završena zahvaljujući kombinaciji kontinuirane edukacije medicinskih radnika i vrhunske medicinske tehnologije. Novi protokoli omogućavaju bržu, sigurniju i znatno manje stresnu intervenciju za pacijente, a posebno za djecu. Ponosni smo na organizovanost i izuzetan stepen profesionalnosti naših medicinskih radnika”, navode iz UKC RS.

Dodaju da je ekstrakcija stranog tijela izvedena uz bezrezervnu podršku kolega Klinike za dječiju hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

“Uklanjanje stranog tijela iz jednjaka predstavlja vitalnu medicinsku proceduru koja se primjenjuje kako bi se pacijentima pružila pomoć nakon što se strani predmet, poput hrane, igračaka, novčića ili drugih predmeta zaustavi u jednjaku. Ova terapijska mjera ima za cilj sprečavanje ozbiljnih komplikacija i osigurava normalno funkcionisanje probavnog sistema”, ističu iz ove zdravstvene ustanove.

Pojašnjavaju da priprema za postupak uklanjanja stranog tijela iz jednjaka ili želuca zahtijeva pažljivu organizaciju multidisciplinarnog tima koji učestvuje u ekstrakciji stranog tijela kako bi se osigurala maksimalna sigurnost pacijenta,pišu Vijesti

“Intervencija se izvodi endoskopom opremljenim malom kamerom omogućavajući doktoru da vizuelno identifikuje strano tijelo, a potom primjenjujući odgovarajuće tehnike zavisno o veličini i obliku stranog tijela isto uspješno ukloni”, dodaju.

Kako navode, strana tijela do sada su se vadila u Klinici za bolesti uha, grla i nosa ako ostanu zaglavljena u gornjim disajnim putevima, međutim ako ostanu u donjoj trećini jednjaka i želuca pacijente su slali u druge referentne centre.

“Ovakve situacije su relativno česte u pedijatriji, te svaki slučaj nosi potencijalne komplikacije koje mogu ugroziti život pacijenta. Upućujemo pohvale timu koji je izveo intervenciju, a kojeg su činili dječji gastroenterolog dr Danijela Romić, anesteziolog dr Dragana Bojić, dr Danijela Maksinić i anestetičar Goran Skrobonja”, zaključuju iz UKC RS.

