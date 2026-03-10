Tri namirnice koje drže sitost do ručka

Ključ sitosti leži u kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti. Ova tri sastojka stabilizuju energiju i sprečavaju prejedanje kasnije tokom dana.
1. Jaja
Bogat su izvor proteina i zdravih masti. Produžavaju osjećaj sitosti i smanjuju potrebu za dodatnim kalorijama.
2. Zobene pahuljice
Sadrže vlakna koja usporavaju probavu i održavaju stabilan nivo šećera u krvi.
3. Grčki jogurt
Ima visok udio proteina i pomaže u kontroli apetita, uz dodatnu korist za probavu.
Kombinacijom ovih namirnica dobijate uravnotežen obrok koji daje energiju i drži vas sitim do ručka.