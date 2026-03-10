Hrana i piće

Tri namirnice koje drže sitost do ručka

Objavljeno prije 46 minuta

Doručak nije važan samo zato što jedemo, već i zbog toga šta biramo. Loš izbor namirnica, poput slatkih peciva i prerađenih žitarica, brzo podiže pa naglo spušta šećer u krvi, što dovodi do gladi i umora.

Ključ sitosti leži u kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti. Ova tri sastojka stabilizuju energiju i sprečavaju prejedanje kasnije tokom dana.

1. Jaja

Bogat su izvor proteina i zdravih masti. Produžavaju osjećaj sitosti i smanjuju potrebu za dodatnim kalorijama.

2. Zobene pahuljice

Sadrže vlakna koja usporavaju probavu i održavaju stabilan nivo šećera u krvi.

3. Grčki jogurt

Ima visok udio proteina i pomaže u kontroli apetita, uz dodatnu korist za probavu.

Kombinacijom ovih namirnica dobijate uravnotežen obrok koji daje energiju i drži vas sitim do ručka.


