Iran je toliko razorio američke baze da SAD ratuje iz hotela i ureda

IRANSKI napadi prisilili su američke snage da dio operacija vode iz hotela i uredskih prostora diljem Bliskog istoka, nakon što su oštećene ključne vojne baze, piše New York Times pozivajući se na američke dužnosnike i vojne izvore.Iran je napao američke baze širom regije kao odgovor na američko-izraelski rat, zbog čega su mnogi vojnici morali napustiti svoje položaje. Kako navodi New York Times, velik dio kopnenih snaga sada praktički vodi rat radeći “na daljinu”, dok piloti i posade borbenih zrakoplova nastavljaju izvoditi napade.

Pentagon nastavlja operacije, ali…

Iranska Revolucionarna garda pozvala je stanovništvo da prijavljuje nove lokacije američkih vojnika, pokušavajući locirati raspršene snage. Američki vojni dužnosnici tvrde da ta prijetnja ne zaustavlja Pentagon u nastavku operacija u ratu koji je ušao u četvrti tjedan.

Premještanje vojnika na improvizirane lokacije, koje jedan dužnosnik opisuje kao “alternativne”, otvara pitanje koliko je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa bila spremna za rat.

Rat iz hotela i improviziranih centara

U trenutku početka sukoba u regiji je bilo oko 40.000 američkih vojnika. Američko Središnje zapovjedništvo raspršilo je tisuće njih, neke čak i u Europu, dok je dio ostao na Bliskom istoku, ali ne više u izvornim bazama, navodi New York Times.

Rezultat je, prema sadašnjim i bivšim vojnim dužnosnicima, rat koji je znatno teže voditi.

“Da, imamo sposobnost uspostaviti privremene operativne centre, ali sigurno gubite dio kapaciteta”, rekao je Wes J. Bryant, umirovljeni specijalist za ciljanje u američkom ratnom zrakoplovstvu. “Ne možete svu tu opremu jednostavno postaviti na vrh hotela. Dio je jednostavno preglomazan”, dodao je. Američki dužnosnik naglasio je da vojnici ne rade s krovova civilnih hotela.Teški udari po bazama i infrastrukturi

Iran je snažno odgovorio na zajedničke američko-izraelske napade, gađajući ne samo vojne baze nego i veleposlanstva te naftnu i plinsku infrastrukturu diljem regije.

Nakon što su ubijeni vrhovni vođa i deseci drugih čelnika, iranski režim pokrenuo je odmazdu lansiranjem stotina dronova i projektila prema susjednim zemljama te je u velikoj mjeri zatvorio Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu, čime je rat dobio globalne posljedice.

Najteže pogođene baze u Kuvajtu

Mnoge od 13 baza koje koriste američke snage postale su gotovo neupotrebljive, a najteže su pogođene one u Kuvajtu, susjedu Irana. U napadu na luku Shuaiba ubijeno je šest američkih vojnika, a uništen je taktički operativni centar.

Iranski napadi pogodili su i zračnu bazu Ali Al Salem te kamp Buehring, gdje su oštećeni objekti i infrastruktura. U Kataru je pogođena baza Al Udeid, gdje je oštećen sustav ranog upozorenja, dok je u Bahreinu napadnut stožer Pete flote. U Saudijskoj Arabiji oštećena je komunikacijska oprema i više tankera za gorivo.

