Moćan znak horoskopa vlada proljećem: Sve što je bilo skriveno izlazi na vidjelo

Ovan je glavna energija proljeća

Ulaskom Sunca u znak Ovan počinje nova astrološka godina, a ove godine ta energija je posebno naglašena. Fokus je na novim počecima, akciji i donošenju brzih odluka. Ovo je period kada ljudi osjećaju potrebu da pokrenu stvari koje su dugo odgađali, bilo da je riječ o poslu, emotivnim odnosima ili ličnim ciljevima.

Vrijeme hrabrosti i inicijative

Ovo proljeće traži odlučnost i direktnost. Energija Ovan nije suptilna, ona razotkriva stvari i tjera na suočavanje i djelovanje. Podstiče ljude da kažu šta misle, preuzmu inicijativu i zauzmu se za sebe. To može dovesti do konflikata, ali i do važnih razrješenja. Sve što je bilo potisnuto u prethodnom periodu sada izlazi na površinu.

Ljubav, posao i lični razvoj

U ljubavi se očekuju brze i strastvene veze koje mogu biti uzbudljive, ali nestabilne ako su zasnovane samo na impulsu.

Na poslovnom planu, ovo je idealno vrijeme za:

pokretanje novih projekata

promjenu karijere

donošenje hrabrih odluka

Kada je riječ o ličnom razvoju, naglasak je na samopouzdanju i konkretnim potezima – planiranje više nije dovoljno.

Kome najviše prija ova energija?

Vatreni i vazdušni znakovi lakše će se uklopiti u ovu energiju, dok će zemljani i vodeni znakovi možda osjećati pritisak i potrebu za prilagođavanjem. Ipak, upravo to čini ovaj period posebnim, svi će biti primorani da izađu iz rutine, prenosi Raport.

Facebook komentari