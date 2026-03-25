Trump: Svi vodeći iranski lideri su “nestali”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je novinarima u Ovalnom uredu da su, kako tvrdi, vodeći lideri u Iranu “nestali”, te naglasio da se slaže da Iran nikada ne treba posjedovati nuklearno oružje.

Iranska Agencija za atomsku energiju saopćila je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade u blizini nuklearne elektrane u Bushehru, koja predstavlja jednu od ključnih iranskih nuklearnih lokacija.

Istovremeno, američki i izraelski mediji navode da je Washington Teheranu dostavio prijedlog plana koji sadrži 15 tačaka, bez dodatnih detalja o sadržaju dokumenta.

Prema informacijama koje prenose izvori, Iran je preko neslužbenih kanala signalizirao administraciji predsjednika Trumpa da bi radije vodio pregovore s američkim potpredsjednikom JD Vance nego s posebnim izaslanicima poput Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. Kako se navodi, Teheran procjenjuje da bi razgovori s njima bili manje produktivni zbog narušenog povjerenja nakon ranijih neuspjelih pregovora koji su prethodili vojnim aktivnostima Izraela i SAD.

Izvori također ističu da se Vance u regiji percipira kao političar koji bi mogao biti skloniji traženju rješenja i okončanju sukoba u poređenju s drugim članovima američkog diplomatskog tima, među kojima je i državni sekretar Marco Rubio. Ipak, regionalni analitičari upozoravaju da bi njegovo eventualno uključivanje u pregovore moglo nositi određene rizike i neizvjesnosti u pogledu postizanja dogovora.

U međuvremenu, Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je pokrenuo 80. fazu operacije “Pravo obećanje 4”. Prema njihovim navodima, napadi su bili usmjereni na strateške ciljeve i vojne objekte na više lokacija, uključujući teritorije u Izraelu i američke vojne baze u regionu.

Operacija je, kako je navedeno, izvedena od strane zračnih snaga IRGC-a u znak podrške djelovanju libanskog pokreta Hezbollah. Mete su uključivale područja poput Tel Aviva, Kirjat Šmone i Bnei Braka u Izrael, kao i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, uključujući lokacije kao što su Ali al-Salem (Kuvajt), Arifjan (Kuvajt), Al-Azrak (Jordan) i Šeik Isa (Bahrein).

Ovi događaji ukazuju na dodatno zaoštravanje sigurnosne i političke situacije u regiji, uz paralelne pokušaje diplomatskih pregovora i nastavak vojnih aktivnosti, pišu Vijesti.

Facebook komentari