Huti čekaju na ključnoj naftnoj ruti. “Prst nam je na okidaču”

IRAN je uspješno stavio pod kontrolu Perzijski zaljev, najvažniju svjetsku pomorsku rutu za opskrbu energentima, no njegovi protivnici i dalje koriste zaobilazni put kroz Crveno more. To bi se, međutim, moglo promijeniti ako se u sukob uključe jemenski Huti, militantna skupina koja je posljednjih godina, uz naoružanje i financijsku potporu Irana, već znatno ometala pomorski promet u tom području. Nakon što su nedavno pojačali prijeteću retoriku, Huti su privukli pojačanu pozornost međunarodnih aktera, piše naziv portala.

SAD i saveznici na oprezu

Sjedinjene Države i njihovi bliskoistočni partneri pomno prate jemenske militante. Iako još nisu izravno djelovali, Huti predstavljaju važnu polugu za Iran ako odluči dodatno pritisnuti globalno gospodarstvo ili proširiti svoje mete na Saudijsku Arabiju i obližnje američke vojne kapacitete, poput baze u Džibutiju.

Iran već dugo podržava savezničke milicije diljem Bliskog istoka kako bi projicirao moć i odvratio potencijalne napade. Dok su se Hezbolah u Libanonu i proiranske milicije u Iraku već uključile u rat napadima na Izrael i američke baze, Huti su dosad bili iznimka, no signalizirali su da se mogu uključiti u svakom trenutku.

“Ako se Huti uključe u sukob, ulozi postaju znatno veći”, rekao je Adam Baron, stručnjak za Jemen i Zaljev iz think tanka New America. “To u priču uvlači Sueski kanal i Egipćane, a još više i Saudijsku Arabiju.”

Visoki dužnosnik Huta, Mohammed al-Bukhaiti, prošlog je tjedna izjavio: “Prst nam je na okidaču. Uključenje Jemena u sukob samo je pitanje vremena.”Tko su Huti?

Iako su dugo bili otpisivani kao planinski borci u sandalama, Huti su se dokazali kao iznimno sposobna vojna sila. Skupina je prije više od deset godina preuzela kontrolu nad glavnim gradom Sanom i većinom naseljenih središta Jemena u dugotrajnom građanskom ratu, uspješno se odupirući arapskoj koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tijekom rata u Gazi, njihovi napadi bespilotnim letjelicama i projektilima gotovo su potpuno zaustavili promet Crvenim morem i Sueskim kanalom, prisilivši brodare na duži put oko afričkog Rta dobre nade. Skupina je također uspjela pogoditi ciljeve u Izraelu, udaljenom više od 1600 kilometara.

Prije godinu dana, administracija predsjednika Trumpa pokrenula je vojnu kampanju protiv Huta, što se pokazalo kao uvod u sadašnji rat s Iranom. U tim borbama američki mornari i piloti bili su izloženi baražnoj vatri dronova i projektila. Sukob je nakon gotovo dva mjeseca okončan prekidom vatre, nakon kojeg su Huti bili oslabljeni, ali ne i slomljeni.

Iako su izravni sukobi prestali, Huti su nastavili s napadima na Izrael i brodove u Crvenom moru. Svoje napade obustavili su tek nakon što je Trumpova administracija prošle jeseni posredovala u dogovoru o prekidu vatre u Gazi, no brodarske tvrtke i dalje su oprezne pri korištenju te rute.

