Srušio se vojni helikopter Katara: Poginulo šest osoba, za jednom se još traga FOTO

U saopštenju koje je objavljeno na platformi Iks navodi se da je u akcijama potrage za nestalima u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje “do sada pronađeno šest od sedam nestalih osoba”, čija je smrt utvrđena.

Dodaje se da je u toku intenzivna potraga s ciljem da se pronađe još jedna nestala osoba, koja je bila u helikopteru.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da se helikopter srušio zbog “tehničkog kvara” tokom “rutinskog” leta.

“Katarski helikopter je doživeo tehnički kvar tokom rutinske misije, što je dovelo do njegovog pada u teritorijalnim vodama države”, navelo je Ministarstvo.

Katar nije precizirao prirodu misije niti broj ljudi na letelici a trenutno nije poznato da li je ovaj incident povezan sa ratom na Bliskom istoku.

Katar je bio meta nekoliko napada Teherana od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, kada je Iran u znak odmazde počeo da raketama i dronovima gađa ciljeve u susednim zemljama, navodeći da to čini zbog američkog prisustva.

