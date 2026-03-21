Na obalu Turske nasukao se naoružan američki pomorski dron VIDEO

Turski vojni timovi uništili su danas besposadno površinsko plovilo američke proizvodnje koje se nasukalo na crnomorskoj obali u provinciji Ordu. Ured guvernera priopćio je da je plovilo uništeno u kontroliranoj detonaciji nakon što je utvrđeno da je operativno i naoružano.

Bespilotno plovilo AEGIR-W, koje proizvodi američka odbrambena kompanija Sierra Nevada Corporation, nasukalo se jučer poslijepodne na plaži u okrugu Unye, piše Turkiye Today.

A U.S. naval drone has washed ashore in Turkey, Turkish outlet SavunmaSanayiST reports. According to the report, the Sierra Nevada-built device lost control during a mission and ended up in a coastal area. It is believed to be a naval drone, likely an experimental development. pic.twitter.com/wDjKbv5C0m — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026



Pronađeno streljivo

Nakon što su građani uočili neidentificirani objekt, obavijestili su vlasti, a timovi žandarmerije osigurali su područje. Danas su stručnjaci iz Zapovjedništva S.A.S. grupe iz Istanbula pregledali plovilo i oko 14 sati po lokalnom vremenu zaključili da je i dalje operativno te da nosi streljivo.

Plovilo je potom odvučeno otprilike četiri kilometra od obale, gdje je uništeno u kontroliranoj eksploziji. Kao mjera opreza, tijekom operacije su evakuirane obližnje kuće.

Istraga o porijeklu plovila

Pretpostavlja se da je plovilo korišteno u testiranjima povezanim s ratom u Ukrajini, no ta tvrdnja nije neovisno potvrđena. Zasad nema službenog objašnjenja kako se bespilotno plovilo našlo na turskoj obali, a istraga je u tijeku.

AEGIR pripada seriji besposadnih površinskih plovila koje tvrtka Sierra Nevada Corporation razvija za pomorske operacije visokog rizika. Prema specifikacijama proizvođača, inačica AEGIR-W dugačka je oko 10 metara, ima domet od približno 900 kilometara, postiže brzinu veću od 25 čvorova i može nositi do 300 kilograma tereta. Može djelovati potpuno autonomno ili pod ljudskom kontrolom.

