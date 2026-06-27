Đoković otkrio za koga navija: Naravno, za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno se priprema za nastup na Wimbledonu.

Srpski teniser lovi svoj 25. Grand Slam turnir čime bi preskočio Margaret Court i samostalno zasjeo na vrh vječne tabele.

Uoči početka najpoznatijeg travnatog turnira razgovarao je s predstavnicima medija, a jedno od pitanja dotaklo se i Svjetskog nogometnog prvenstva. Srpski teniser poznat je kao veliki nogometni fan koji često prati događanja na zelenim travnjacima,pišu Vijesti

“Naravno, ljepše je kada utakmice gledate ispred televizora nego kada igrate, pa nisu svi potpuno fokusirani na vaš meč, ali to je u redu, tako je kako je”, istakao je Đoković.

Trenutno osmi reket svjetske rang liste zatim je otkrio za koje reprezentacije navija na turniru.

Posebnu podršku dao je ekipama iz regije, a izdvojio je i svoje favorite za osvajanje titule.

“Naravno, za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Uvijek podržavam reprezentacije s Balkana i iz regiona. Francuska igra fantastično. To su reprezentacije koje su zaista impresivne. Mislim da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo”, smatra Đoković.

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