Otkazan koncert Jelene Karleuše u Sarajevu

Koncert je trebao da bude održan u klubu Aqua 8. augusta ove godine sa početkom u 21 sat, ali od njega neće biti ništa.

Na otkazivanje njenog koncerta pozvao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koji je poručio_

“Informacije su da je MUP stupio u kontakt s organizatorima, da je organizator navodno obećao da će otkazati taj koncert, a očekujem, naravno, ako se ne dogodi brzo otkazivanje, da će MUP otkazati koncert”, rekao je Konaković,pišuVijesti

Nedugo nakon toga oglasila se i sama Karleuša koja ga je izvrijeđala na Facebooku.

“Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesretnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje, aman bre!!”, napisala je.

Karleuša je prije dvije godine na društvenim mrežama vrijeđala osobe koje su podržale usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Nakon toga otkazan joj je niz koncerata u našoj zemlji.

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