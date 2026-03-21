Trumpov tim predložio Hamasu plan

Dokument je predstavljen tokom sastanka u Kairu protekle nedelje uz prisustvo Trampovog izaslanika za Gazu Nikolaja Mladenova i Arija Lajtstona, pomoćnika Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prenosi danas Rojters.

Planom, dogovorenim u oktobru između Izraela i Hamasa, predviđeno je povlačenje izraelskih trupa iz Gaze i početak obnove nakon što Hamas položi oružje.

Mladenov je u četvrtak na društvenoj mreži Iks naglasio da ozbiljni napori za pružanje pomoći Gazi pogođenoj ratom traju, uz okvir za obnovu koji je dogovoren od strane medijatora.

Hamas, podržan od Irana, mogao bi da dobije amnestiju ukoliko pristane da preda teško naoružanje i lako oružje, uključujući puške, ali ta grupa je do sada odbijala takav korak zbog straha od napada rivala u Gazi.

Izrael još uvijek kontrolira oko pola Gaze, dok Hamas održava čvrstu kontrolu nad ostatkom enklave i njezinih dva milijuna stanovnika, od kojih je većina ostala bez domova nakon dvogodišnjeg rata.

Razgovori o amnestiji i ciljanim ulaganjima u Gazi predstavljeni su kao poticaji za Hamas, ali ostaje nejasno ima li Trumpov Mirovni odbor resurse za njihovu provedbu.

