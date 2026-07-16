Tramp poslao oštru poruku Iranu pred izbore: “Jednostavno ćemo ih ugasiti, to će biti kraj”

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) okončao je predizbornu kampanju uoči sutrašnjih izbora za Kongres skupom u Kanzasu (Kansas), gdje je govorio o ratu s Iranom, poručivši da Sjedinjene Američke Države imaju toliku vojnu nadmoć da Teheran mogu “ugasiti” kad god požele.Skup, održan na regionalnom aerodromu u Salini, bio je 30. i ujedno posljednji događaj u okviru njegove predizborne kampanje.

“Situacija nije fer”

Govoreći o Iranu, Tramp je istakao da Vašington toliko dominira nad Teheranom da situacija, prema njegovim riječima, “nije ni fer”. Poručio je i da SAD mogu uništiti iranske kapacitete kad god to odluče.

– Pokušavamo biti fini, ponekad to ne radite. Pokušavamo biti malo fini, ali mislim, znate, bit će vrlo blizu. Jednostavno ćemo ih ugasiti. To će biti kraj – rekao je Tramp.

Prema pisanju indijske novinske agencije IANS, Tramp je u Kanzas stigao kako bi pružio podršku senatoru Rodžeru Maršalu (Roger Marshall) u nastojanju da osvoji novi mandat.

Prije toga, u nedjelju je održao skup u Ajovi (Iowa), nakon čega je otputovao u Kanzas.

Održan skup

Agencija IANS navodi da je skup održan uprkos tome što je Tramp ranije tokom sedmice otkazao planirane događaje uživo u Kanzasu i Ajovi, najavljujući da će umjesto njih organizovati telefonske skupove.Tokom obraćanja ponovio je i svoju tvrdnju da u Sjedinjene Američke Države već 17 mjeseci niko nije ilegalno ušao.Trampove izjave o Iranu uslijedile su dan nakon što je zamjenik predsjednika iranskog parlamenta poručio da novih pregovora s američkom stranom neće biti,piše Avaz

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