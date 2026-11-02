Dijana Hrka na godišnjcu pogibije sina žestoko prozvala Vučića i Dodika

Njegova majka Dijana Hrka postala je jedan od simbola protesta protekle dvije godine, a u razgovoru za Nova.rs govori o svemu što je preživjela.

Pad nadstrešnice u Novom Sadu dogodio se na glavnoj željezničkoj stanici, koja je otvorena samo nekoliko mjeseci ranije, nakon renoviranja.

U ovoj nezapamćenoj tragediji živote su izgubili djevojčice Valentina i Sara Firić, njihov djed Đorđe Firić, Milica Adamović, Nemanja Komar, Stefan Hrka, Sanja Ćirić Arbutina, Goranka Raca, Vukašin Raković, Milan Karanović, Đuro Švonja, Vasko Sazdovski, Anja Radonjić, Vukašin Crnčević, Miloš Milosavljević i njegova djevojka Anđela Ruman, koja je u trenutku pada nadstrešnice bila trudna.

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice, za portal Nova.rs u potresnoj ispovijesti navodi da je njen život nakon velike tragedije postao veoma komplikovan i da se promijenio iz korijena, kao i da ne živi ni približno onako kako je živjela.

„Najteže je kada pogledaš u telefon, a nema poruke, nema poziva. To mnogo boli. Često idem na groblje, najmanje dva puta sedmično. Odem gore, ispričam se sa Stefanom i bude mi na neki način lakše u tom momentu. Kažu da vrijeme liječi sve, ali lažu. Vrijeme ne liječi ništa. Meni se ništa nije zaliječilo, svakog dana mi je sve teže i teže. Jako je teško živjeti s ovim“, kaže Dijana Hrka.

Ona naglašava da nakon dvije teške godine konačno ima nadu da će pravda biti zadovoljena.

„To znači dolazak novih ljudi na veoma važne funkcije, promjenu tužilaštva, sudija i policije. Nadam se da će policija i tužilaštvo početi raditi svoj posao i da će se slučaj nadstrešnice riješiti. Meni ova pobjeda mnogo znači, zaista, baš zbog nadstrešnice. Želim saznati ko je ubio moje dijete i da ti ljudi budu osuđeni“, ispričala je neutješna majka.

Ističe da je proteklih godina bilo mnogo nesreća i nada se pravdi za sve porodice.

„Recimo, helikopter, naplatna rampa, da ne nabrajam sve. Bilo je mnogo nesreća i nadam se da će sada sve to izaći na površinu. Znam šta znači kada ne znaš ko ti je ubio najrođenijeg. Mislim da ćemo sada i u tim slučajevima saznati šta se desilo i ko je sve to uradio. To što su studenti preuzeli borbu na sebe, nas treba biti sramota. Imali su kičmu koju mi nismo imali. Trebamo zahvaljivati ovoj djeci dok smo živi. Pokrenuli su lavinu, pokrenuli su nas kao narod, pokrenuli su nas sve i uspjeli su u tome“, kaže Dijana Hrka.

Naša sagovornica naglašava da je Studentska lista odnijela pobjedu upravo zato što su studenti bili veoma odgovorni i za sve čekali pravi trenutak.

„Održali su mene u životu, zapravo, održali su sve nas u životu. Ponijeli su veoma veliki teret na svojim plećima i hvala im na tome. Sada ćemo čekati pravdu i odgovornost i za one koji su pretučeni. Nadam se da ćemo uspjeti riješiti sve što nam se dešavalo. Jesmo pobijedili, ali prava borba tek predstoji, na svim poljima. Znate u kakvom je stanju naša država“, kaže majka mladića Stefana.

Hrka naglašava da bi pravda mogla biti zadovoljena samo onda kada svi krivi budu osuđeni na odgovarajuće zatvorske kazne.

„Opet ponavljam: Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i Zorana Mihajlović. Njih troje prvi, pa ostalih 13, pa sve firme koje su učestvovale, izvođači i podizvođači. Da svi budu saslušani i da budu u zatvoru. Onda bi, na neki način, pravda bila zadovoljena. Pravda nikada neće biti zadovoljena u potpunosti. Uvijek će se neko tu malo izvući“, navodi naša sagovornica.

Njena jedina želja jeste da institucije samo počnu raditi svoj posao i da budu odgovorne u svom djelovanju.

„Želim da sve profunkcioniše. Možda u početku neće moći tek tako, ali vjerujem da će svi biti odgovorniji. Mislim da će nova vlada, kada bude formirana, biti mnogo odgovornija i da će mnogo bolje funkcionisati. I da će svi biti pozvani na odgovornost. To je na prvom mjestu“, kaže majka nastradalog mladića.

Posebnu zahvalnost ponovo je istakla studentima koji su mnogo dali ovoj zemlji i žrtvovali sebe kako bi svi danas živjeli u boljoj državi.

„Neki od njih su čak zamrznuli i godine studija kako bi bili na ulici, kako bi se borili za sve nas i za odgovornost za sve poginule. Imala sam osjećaj da će pravda za Stefana biti dostižna, da ćemo uspjeti i da Stefan to vidi. Znam da bi, kada bi mogao vidjeti šta se dešava, bio sretan i ponosan na mene. Znao bi da nije zaboravljen i da nikada neće biti zaboravljen, ne samo on nego svih 16 žrtava“, kaže Hrka.

Dubona, Ribnikar, Malo Orašje

Naša sagovornica naglašava da je važno spominjati sve žrtve, poput stradalih u „Ribnikaru“, Duboni, Malom Orašju, ali i svih tragedija koje su zadesile Srbiju prethodnih godina.

„Bilo je mnogo tragedija. Treba ih uvijek sve spominjati i da se takve tragedije više ne ponavljaju. Sada slučaj nadstrešnice treba riješiti kako treba, kako nikada više ne bi došlo do sličnih stvari i kako se tragedije ne bi ponavljale. Trebamo zauvijek naučiti da korupcija ubija. Niko nikada ne treba uzeti ni dinar kako bi potpisao neki papir ili uradio nešto što nije legalno, pa da zbog toga drugi ljudi ginu i da neko pati“, navodi neutješna žena,pišu Vijesti

Majka Stefana Hrke poručuje i ostalim porodicama žrtava pada nadstrešnice da su uspjeli i da je pravda konačno blizu te se zahvalila svim građanima na podršci koju su pružali tokom prethodne dvije godine.

„Da imam priliku ponovo se obratiti, svom Stefanu bih rekla da je njegova Srbija bila uz njega. Da su njegovi drugari bili uz njega, njegove profesorice, učiteljice i odgajateljice. Da su svi bili uz njega, da je cijela njegova Srbija bila uz njega. I da su studenti bili tu, da je mogao vidjeti tu mladost koja je ustala da se bori za njega. Bio bi sigurno ponosan na sve nas. Sa Stefanom svakodnevno razgovaram kada odem na groblje. Razgovaram i kod kuće, s njegovom slikom, i na groblju. Sine, pobijedili smo. Još malo pa ćemo ostvariti i konačnu pobjedu, baš onako kako bi trebalo. Želim da budeš ponosan na sve nas“, rekla je na kraju Dijana Hrka, majka Stefana Hrke.

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