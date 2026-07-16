Rak usne šupljine sve češći: Virus koji se prenosi intimnim kontaktom povezuje se s porastom oboljenja

Broj slučajeva raka usne šupljine i područja grla u posljednje dvije decenije značajno je porastao u Velikoj Britaniji. Prema podacima navedenim u izvještaju, broj novih dijagnoza povećan je za 119 posto, a godišnje se otkrije više od 11.000 slučajeva. Stručnjaci upozoravaju da je jedan od važnih faktora koji doprinosi ovom trendu infekcija humanim papiloma virusom (HPV).HPV se može prenijeti intimnim kontaktom, uključujući oralni seks. Određeni tipovi ovog virusa mogu izazvati promjene u ćelijama koje, nakon dužeg vremena, mogu dovesti do razvoja karcinoma. Posebno se povezuju s rakom orofarinksa, odnosno područja krajnika i korijena jezika.

Pušenje i konzumiranje alkohola također su poznati faktori rizika za nastanak karcinoma usne šupljine. Ipak, sve se više pažnje posvećuje HPV infekcijama, koje mogu biti prisutne i kod osoba koje ne puše i ne konzumiraju alkohol.

Simptomi koje ne treba zanemariti

Rak može zahvatiti jezik, desni, unutrašnju stranu obraza, usne, krajnike i druge dijelove usne šupljine i grla. Među mogućim upozoravajućim znakovima su:

– ranica ili čir u ustima koji ne zacjeljuje;

– crvene ili bijele promjene na sluznici;

– kvržica ili otok u ustima ili na vratu;

– dugotrajne poteškoće ili bol pri gutanju;

– promjene koje ne prolaze i postepeno se pogoršavaju.

Ovi simptomi ne znače nužno da osoba ima karcinom, ali zahtijevaju pregled, posebno ako traju duže od dvije do tri sedmice. Redovne kontrole kod stomatologa i pravovremeno obraćanje ljekaru mogu pomoći u ranom otkrivanju promjena,piše Avaz

Vakcinacija kao važna zaštita

Jedna od najvažnijih mjera prevencije infekcija HPV-om jeste vakcinacija. Ona štiti od tipova virusa koji mogu izazvati određene vrste karcinoma, uključujući tumore povezane s HPV infekcijom u području grla. Vakcinacija je namijenjena i djevojčicama i dječacima, a preporučuje se prije stupanja u seksualne odnose.

Iako većina HPV infekcija prođe spontano, određene infekcije mogu opstati i godinama kasnije dovesti do ozbiljnih promjena. Zbog toga su prevencija, vakcinacija i praćenje zdravstvenog stanja važni za smanjenje rizika.

Rano prepoznavanje promjena može biti presudno za uspješno liječenje. Zato ranice koje ne zacjeljuju, neobične promjene u ustima i dugotrajne poteškoće s gutanjem ne treba pripisivati bezazlenim tegobama niti odgađati pregled.

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