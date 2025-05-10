Vučićev tajkun iznio 383 miliona eura keša iz banke!?

Kako je saopštio JTOK, uhapšeni su odgovorno lice banke D.M., direktor Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom G.M. i saradnik za trezorsko poslovanje I.P.

Po nalogu tužilaštva, 31. oktobra i 1. novembra obavljeni su pretresi prostorija Alta banke, kao i stambenog prostora osumnjičenog D.M. Tokom pretresa banke izvršen je i popis gotovog novca u trezoru.

Prema sumnjama tužilaštva, D.M. je u prethodnom periodu, zaključno sa 31. oktobrom 2026. godine, prekoračio granice svojih ovlaštenja, dok su mu G.M. i I.P. pomogli u izvršenju krivičnog djela,pišu Vijesti

Kako se navodi, oni su bili zaduženi za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru banke, a D.M. su omogućili neovlaštene ulaske u trezor „Depo“ tako što su mu predavali kartice za ulazak ili su svojim karticama i prisustvom omogućili pristup.

Tužilaštvo sumnja da je D.M. tokom tih ulazaka iz trezora iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

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