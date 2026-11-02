Dva zemljotresa zatresla BiH tokom noći: Građane probudili snažni udari, mnogi čuli zvuk nalik eksploziji

Tokom noći građani Sarajeva i okolnih mjesta osjetili su zemljotres koji se dogodio u 01:17 sati. Nešto više od tri sata poslije, tačnije u 04:35 sati, podrhtavanje tla zabilježeno je i u Blagaju te drugim naseljima u okolini Mostara.Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) još nema precizne podatke o ovim seizmičkim aktivnostima, zbog čega zasad nije poznato kolika je bila magnituda potresa niti gdje se nalazio epicentar.Ipak, do jutarnjih sati na stranici EMSC-a pristiglo je čak 296 prijava građana koji su osjetili podrhtavanje tla na području Sarajeva. Svoje utiske podijelili su stanovnici Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Lukavice i Kobilje Glave.

Kratki udar

Prema njihovim opisima, radilo se o kratkom udaru koji je trajao svega jednu do dvije sekunde, ali je bio dovoljno snažan da probudi mnoge građane.

Dok jedni navode da je potres bio slab, drugi, među kojima su vjerovatno i stanovnici viših spratova zgrada, opisuju ga kao znatno jači. Zanimljivo je da je većina građana, osim podrhtavanja, prijavila i glasan zvuk koji je prethodio zemljotresu, a koji su uporedili s eksplozijom.

Prijave iz Blagaja i Rodoča

Podrhtavanje tla zabilježeno je i u okolini Mostara, gdje su građani zemljotres osjetili u 04:35 sati. Ni za ovaj potres EMSC zasad nema precizne podatke o magnitudi, epicentru i dubini.

Do jutra je na njihovoj stranici evidentirano 16 prijava. Najviše ih je stiglo iz Blagaja, dok su se javljali i stanovnici Rodoča, Crnića, Novog Sela, Potoka, ali i Metkovića u Hrvatskoj.

Građani iz ovih mjesta navode da je riječ o snažnom, ali kratkotrajnom udaru koji je probudio mnoge. Nekoliko njih istaklo je da se tokom podrhtavanja čuo zvuk nalik grmljavini,pišu Avaz

Jedna stanovnica Blagaja kazala je da je u prvi mah pomislila kako je nešto eksplodiralo u kući.

Facebook komentari