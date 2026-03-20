Urednik Sky Newsa: Prijeti nam ekonomski sudnji dan

Upozorava da je Iran u samo nekoliko sati napao energetske ciljeve u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Kuvajtu i Izraelu. Svi su predviđali poraz iranske vojske ili obaranje njezina vodstva nakon gotovo tri tjedna bombardiranja, no to se nije dogodilo.

Jedan napad, na plinsku centralu Ras Laffan u Kataru, uz samo nekoliko raketa, nanio je štetu od procijenjenih 26 milijardi dolara i bit će potrebno nekoliko godina da se infrastruktura popravi. Smanjit će se i količina ukapljenog prirodnog plina isporučenog na tržište, što će dodatno podići cijene. Cijena plina za europske potrošače već je skočila za 30 posto.

Ekonomisti i analitičari složni su u apokaliptičnim prognozama, i to nakon samo 24 sata snažnih napada na energetske objekte. Waghorn naglašava da bi posljedice bile razorne ako bi ovakvi napadi trajali tjednima.

Trump izdao pomalo paničnu objavu

Waghorn je razgovarao s jednim od najviših iranskih diplomata, Esmailom Baghaeijem, u Ministarstvu vanjskih poslova u Teheranu, kako bi ga pitao o novoj politici eskalacije njegove vlade.

“Ne možete očekivati od zemlje koja je pod vojnom agresijom da bude suzdržana. Svoju poruku morate uputiti onima koji su agresori, oni su započeli ovo…”, izjavio je Baghaei.

Do sada su u ovom ratu već gađane naftne i plinske instalacije, no ciljevi koje je Iran napao posljednjih dana imaju potpuno drugačiji značaj. Napadi nisu bili neisprovocirani. Izrael je podigao napade na Islamsku Republiku na novu razinu napadima na iransko plinsko polje Južni Pars, a Iran je odgovorio bez oklijevanja.

Zbog toga nije iznenađujuće što je američki predsjednik Donald Trump izdao pomalo paničnu objavu, naređujući Izraelu da više ne napada plinska polja i jasno upozorivši Iran da se suzdrži od daljnjih napada na energetsku infrastrukturu.

Iranski diplomat: Suočeni smo s agresijom i terorizmom

Waghorn je pitao Baghaeija hoće li globalna zabrinutost otvoriti prostor za diplomaciju. Može li Iran ponuditi maslinovu granu svojim neprijateljima?

“Mislite li da bi bilo realistično ponuditi maslinovu granu onima koji žele da vas obezglave? Oni ubijaju naše elite. Oni ciljaju naše čelnike. Suočeni smo s agresijom i terorizmom, i ovo je bez presedana”, odgovorio je.

Pojavile su se informacije da Trump ozbiljno razmatra slanje trupa kako bi osigurali Hormuški tjesnac. To bi moglo značiti tjedne, ako ne i mjesece, dodatnog rata. Ako Iran uspije održati snagu svog raketnog arsenala, to bi moglo donijeti katastrofu za dragocjene energetske instalacije u Zaljevu, što bi imalo globalne gospodarske posljedice.

Cijene nafte, plina, helija, plastike i gnojiva već su u porastu. Waghorn navodi da je to možda samo početak. Predviđa da ćemo, ako se najgori scenarij zbilja obistini, svi osjetiti posljedice.

Facebook komentari