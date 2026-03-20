NATO povukao misiju iz Iraka

” Želio bih zahvaliti Republici Irak i svim saveznicima koji su pomogli u sigurnom transferu NATO osoblja iz Iraka“, rekao je vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a, general Alexus Grinkevich, u izjavi , izvijestio je CBS.

On je takođe odao priznanje “posvećenim muškarcima i ženama iz Misije NATO-a u Iraku”, nazvavši ih “istinskim profesionalcima”.

NATO neborbena misija u Iraku pokrenuta je 2018. godine sa ciljem pružanja savetodavne podrške iračkom šefu nacionalne bezbednosti, ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova, kao i policiji, u razvoju efikasnih institucija i snaga bezbednosti,navodi američka televizija.

Misija je primarno delovala u okolini Bagdada, a od sada će se njome upravljati iz komande NATO-a u Napulju, u Italiji.

Odluka o povlačenju uslijedila je nakon niza iranskih napada na trupe u britanskim, francuskim i talijanskim bazama na sjeveru Iraka, izvještava CBS.

Irački sigurnosni dužnosnici potvrdili su danas Reutersu da je NATO privremeno povukao svoje trupe iz Iraka, navodeći da odluka nije rezultat neslaganja s iračkom vladom, već zabrinutosti zbog trenutne sigurnosne situacije.

