“Nisam mislio da ću ovoliko uništavati Iran”

Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije očekivao da će u tolikoj mjeri koristiti američku vojsku, ali je ocijenio da Sjedinjene Države postižu “izuzetno dobre rezultate” u ratu s Iranom.

Trump je istaknuo da su američke snage imale značajan uspjeh na terenu, tvrdeći da je u kratkom vremenskom razdoblju uništen velik broj iranskih brodova.

„Iznimno dobro radimo, 58 brodova uništeno je u samo dva dana“, rekao je Trump , dodajući da iranska mornarica ima kvalitetne brodove, ali „nisu znali kako ih koristiti“.

Također je istaknuo da nije očekivao takav opseg vojnog angažmana:

„Nisam mislio da ću vojsku toliko koristiti, ali drago mi je što sam je obnovio“, rekao je Trump.

Američki predsjednik osvrnuo se i na prethodne operacije, uključujući aktivnosti u Venezueli početkom godine, naglasivši da su ulaganja u vojsku tijekom njegovog prethodnog mandata sada dala rezultate.


