Trump gubi rat

AMERIČKA vojna nadmoć u ratu protiv Irana nije upitna. Ipak, niz problema, od iranskih protunapada i krize u Hormuškom tjesnacu do nezadovoljstva saveznika, sugerira da razvoj događaja ne ide onako kako je to zamislio američki predsjednik (pod uvjetom da je zamislio nešto iole konkretno). To pokazuje da Donald Trump, barem politički, ovaj rat gubi.

Kovačević: Trump ni sebi ni saveznicima ne može objasniti koja je svrha rata

Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević se slaže s tom tezom.

“Premda je Amerika uspješna u uništavanju objekata, a Izrael u likvidacijama ciljanih osoba, ono što nedostaje jest jasan cilj. Predsjednik Trump je u tom smislu izgubio jer ni sebi ni saveznicima ne može objasniti koja je svrha rata. Sa stajališta američkih interesa pokrenuo je besmislen rat. Saveznike je počeo gubiti još ranije, a sada su mu se i članice EU-a otvoreno suprotstavile”, rekao je Kovačević za Index.

“On se već sada može smatrati političkim gubitnikom ovog rata”

“Trump je izgubio kontakt s realnošću i ne treba čuditi da proglasi pobjedu neovisno o tome što to drugi neće smatrati pobjedom. Trump je u ovom smislu gubitnik na sličan način kao i Vladimir Putin u Ukrajini koji je očekivao svojevrsni blitzkrieg.

Čak i u scenariju promjene režima u Iranu, ostaje otvoreno pitanje konkretne koristi za američke interese, što bi dodatno potvrdilo da je rat bio nepotreban i strateški promašen. U tom smislu, Trump se već sada može smatrati političkim gubitnikom ovog sukoba”, kaže.

U nastavku donosimo ključne razloge zbog kojih se Trump sve ostavlja kao gubitnik rata usprkos činjenici da je već najmanje pet puta proglasio pobjedu nad Iranom.

I dalje se ne zna cilj rata

Problem predstavlja činjenica da krajnji cilj američke strategije u ovom sukobu i dalje nije jasno definiran. Kad je Trump 28. veljače najavio napad, pozvao je iranski narod da sruši vlast u svojoj zemlji. Već nekoliko dana kasnije retorika se promijenila. Umjesto promjene režima, počeo je govoriti o uništenju programa razvoja iranskog nuklearnog oružja (istog onog kojeg je prema vlastitim riječima do temelja uništio u lanjskim udarima na nuklearna postrojenja) te mornarice i balističkih projektila.

U takvim okolnostima, u kojima nije jasno što bi se uopće smatralo uspjehom, sve je teže govoriti o pobjedi. To dodatno sugerira da Trump ne samo da nema jasan cilj, nego ni izlaz iz sukoba koji sve više izmiče kontroli.

Netanyahu je prvo izmanipulirao Trumpa…

Kako vrijeme odmiče, postaje sve jasnije da je Izrael na čelu s premijerom Benjaminom Netanyahuom snažno gurnuo SAD prema sukobu s Iranom. New York Times navodi da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odigrao središnju ulogu u usmjeravanju američkog predsjednika Donalda Trumpa prema ratu s Iranom, osobno lobirajući za rat i to mjesecima.

Tu je stvar dosta dobro sumirao demokratski senator Chris Van Hollen. “Netanyahu već 40 godina želi napasti Iran. Samo dosad nije našao predsjednika dovoljno glupog da uvuče Sjedinjene Države u taj rat. A sada je Donald Trump to učinio”, rekao je.

Today, Congress was finally briefed on Trump’s war of choice in Iran.

Even behind closed doors, they couldn’t get their story straight.

But one thing is clear: they don’t have a clue what the end game is, and it sure as hell isn’t making America safer. pic.twitter.com/8foSSDwNKT

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) March 4, 2026

… a sada mu otežava

Sada, kad rat traje gotovo tri tjedna, Izrael sve više djeluje nekoordinirano s Washingtonom. Tako je jučer napao Južni Pars, iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina koje Iran dijeli s Katarom, jednim od ključnih američkih partnera u regiji.Iran je za odmazdu pogodio ključna katarska LNG postrojenja, čime je sukob dodatno eskalirao u smjeru koji Washington očito ne želi.

Razinu nekoordiniranosti najbolje ilustrira činjenica da Trump tvrdi da za izraelske udare “nije znao” i da se “neće ponoviti”, što upućuje na ozbiljan manjak kontrole nad saveznikom i tijek rata. Pritom Izrael tvrdi suprotno, što dodatno pojačava dojam nesuglasica,piše Index

Nastao ogroman problem za Europu

Uz vojnu eskalaciju koju Trump nastoji izbjeći, rat je već proizveo i ozbiljne ekonomske posljedice, ponajprije u Europi, gdje je nakon iranske odmazde došlo do snažnog rasta cijena plina zbog oštećenja ključnog plinskog kompleksa u Kataru.

