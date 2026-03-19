MLAD MJESEC U RIBAMA – “Na kraju… početak!”

Mjesec je prešao u znak Riba, u kojem ćemo u četvrtak 19.3. imati Mlađak na zadnjim stupnjevima znaka Riba. Specifičan je ovaj mlad Mjesec, jer po svojoj prirodi simbolizira novo, sjeme početka, a s druge strane, taj se početak događa na samom kraju znaka, i to ne bilo kojeg znaka, već posljednjeg znaka Zodijaka. Drugim riječima; eto nama početka, na kraju svih krajeva!

Mlađak u Ribama ovog puta ima vrlo važnu svrhu, a to je spoznaja svih procesa koji nam se odigravaju unutar bića. Razotkrivanja kreću, kako bi se sve lijepo posložilo i bilo jasno u trenutku kada se Mjesec i Sunce presele u Ovna, krajem tjedna. Počeci krajeva su tu… Pa hajdemo ih ispratiti onako kako dolikuje! Svečano, a tiho. Moćno, a suptilno, jasno, a opet ograničenom broju ljudi.

Mjesec u Ribama gradi konjunkciju s retrogradnim Merkurom i Rahuom, sjevernim Mjesečevim čvorom. Povoljni su trenuci za “kopanje” po prošlosti. Dogovori koje gradimo s dušom dolaze na dnevni red. Akcije i reakcije su u ovom trenutku obavijene velom misterije. Još uvijek je sve duboko, daleko, ali ne zadugo.

Ovo je trenutak koji na osobnom planu može iznjedriti razotkrivanje obiteljskih tajni i obrazaca koji nam generacijama ne daju mira, dok na globalnoj razini, to znači prodiranje do same suštine političko-društvenih sustava koji su gospodarili stoljećima unazad!

Mlađak u Ribama, u konjunkciji s retro Merkurom i Marsom, može se izvršiti otkrivanje brojnih afera povezanih sa zdravstvenom tematikom. Protokoli preispitivanja koji su korišteni tijekom nedavne p(l)andemije i slično, još su jedna od slika ovog aspekta.

Mlađak se događa u znaku retro Merkura i Marsa, a sve u znaku Ribe, što u iduća dva tjedna nosi opasnost od jakih padalina, nevremena, naglih temperaturnih šokova. Poplave i problemi s vodom i elektroopskrbom, mogu biti jedna od gorućih tema u tjednima koji dolaze. Bure na morima i štete uzrokovane olujama, prate ovaj Mlađak. Komeša se unutar duše, ali i vode, kao simbola kolektivnog nesvjesnog!

Mlađak u znaku s Merkurom i Marsom pojačava emocionalnu osjetljivost, intuitivnost, ali stvara i konfuziju u komunikaciji, jer je Merkur u svom retrogradnom hodu. Može biti svjesnog plasiranja neistina, ali i krivih tumačenja pa je važno pričekati s reakcijama, te ne podlijeći trenutačnom impulsu da se iste dogode odmah, bez odlaganja!

Mlađak u Ribama gradi i trigon s Jupiterom – svojim vladarem pa je povoljan trenutak za sve vrste molitvi, meditacija, ali i u suradnji sa strancima i inozemstvom. Rješavanje pravnih tema i pitanja je također pod simbolikom ovog aspekta. Povoljnosti kod rješavanja pitanja nekretnina jedna su od beneficija ove planetarne pozicije. Iskoristimo sve što život pruža, emocionalno i financijski. Ovo su trenuci u kojima se uzima i ide na sve!

Opasnost od zlouporabe narkotika i lijekova je velika. U prometu se nastavlja tendencija stradavanja mladih i neiskusnih vozača. Ovom prilikom upućujem APEL nadležnima da u narednim danima pojačaju alko i narko-test kontrole na svim važnijim točkama! Spriječimo veće tragedije!

Kada je riječ o zdravlju, mentalno zdravlje je s ovim Mlađakom najkritičnije. Isplivat će serija problema koji su gurani pod tepih. Sada je pravi trenutak da potražimo pomoć, savjet, psihologa, psihijatra, psihoterapeuta, duhovnika… Bilo koga, duši bliskog! Potreban nam je, i posljednji je čas!

Snovi su ovih dana živopisni, pomalo košmarni, ali mogu biti putokazi. Naši strahovi, čežnje, namjere, skrivene problematike… sve je tu. Pustimo da prođu i prenesu poruke. Ne žurimo s njihovim tumačenjem. Neka ih vrijeme razazna.

Kada je riječ o ljubavi, Mlađak u Ribama u konjunkciji s retro Merkurom i Marsom može donijeti seriju turbulencija, kao i ulazni kvadrat Venere u Ovnu s Jupiterom iz Raka. Prekidi su ovih dana česti, ali bez svrhe, jer će isti odnosi uskoro dobiti novu etapu. Izvjesni su i kontakti s onima koji su nam u prošlosti značili.

Venera u Ovnu u kvadratu s Jupiterom iz Raka u trenutku Mlađaka traži zanimljiv put. Pretjerivanja u iskazivanju emocija vrlo su česta pa je važno pronaći ravnotežu i ne udaviti sebe i one oko sebe. Srce i duša žele rast, što je legitimno, ako se ne izlazi iz okvira koji druga strana može pružiti. Ovo je i aspekt financijskih pretjerivanja, ogromnih troškova ali i odličnih prilika za zaradu…

Naposljetku, Mlađak u Ribama, u sekstilu s Uranom, donosi preokret sudbine na bolje, i to baš u onom času kada djeluje da su sve lađe potonule! Ključna je vjera… u moguće, bolje, drukčije! Ona, s trigonom Mlađaka i egzaltiranog Jupitera, ne manjka! Pratimo njezinu viziju i živjet ćemo svoju najbolju verziju!

Posjetimo ovih dana neko sveto mjesto, prošećimo kraj rijeke ili otiđimo u rodni kraj, ulicu, kuću, jer se stazama prošlosti najlakše razumiju koraci koje valja načiniti u budućnosti!

A kako Mlađak u Ribama djeluje na pojedinačne podznake?

OVAN – Vrijeme introspekcije; ludih snova i razotkrivanja tajnih neprijatelja. Odmorite se, pripremite se za vrelo proljeće, koje slijedi!

BIK – Povoljni trenuci za nove poslovne planove i prijateljstva koja se obnavljaju.

BLIZANCI – Vrijeme novih pozicija, problem sa šefovima i raščlanjivanja problema na sitne dijelove.

RAK – Sudbinski počeci, putovanja i nova/stara uvjerenja, obilježavaju dane koji su na pragu.

LAV – Rješavanje pitanja dugovanja i podrške drugih.

DJEVICA – Obnova poslovnih i emotivnih partnerstava.

VAGA – Mogući problemi s imunitetom i prehlade.

ŠKORPION – Obnova ljubavnih veza, izlasci, zabave, povoljan trenutak za proširenje obitelji.

STRIJELAC – Pravi trenuci za rješavanje obiteljskih problema, nekretnina i slično.

JARAC – Rješavajte se zaostalih papiroloških problema.

VODENJAK – Novi financijski počeci.

RIBE – Vrijeme sveobuhvatnih presjeka i novog lista na svim životnim poljima.

Sretno!

Jovana Milekić/astroportal.in

