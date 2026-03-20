Svijet

Sirene širom Bliskog istoka: Emirati presreću dronove

4.2K  
Objavljeno prije 32 minute

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo je da je požar izbio u skladištu zbog pada šrapnela

Saudijska Arabija je oborila najmanje desetak dronova iznad istočnih dijelova zemlje i jedan iznad sjevernog regiona Al-Džauf u posljednjih nekoliko sati, saopćilo je njihovo ministarstvo odbrane.Ujedinjeni Arapski Emirati su saopćili da njihova protuzračna odbrana reaguje na “dolazeće prijetnje raketama i dronovima iz Irana”. Vlada Dubaija je saopćila da su buke koje se čuju u emiratu rezultat uspješnih presretanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo je da je požar izbio u skladištu zbog pada šrapnela nakon iranskog napada,piše Avaz

Sirene su se aktivirale u Kuvajtu, dok je vojska saopćila da presreće rakete i dronove.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh