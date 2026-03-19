Proljetni ekvinocij 2026.: Počinje astrološka nova godina i donosi snažan energetski zaokret

Proljetni ekvinocij 20.3.2026. nosi snažan osjećaj prijelaza. U zapadnoj, tropskoj astrologiji to je trenutak kada Sunce ulazi u znak Ovna i time otvara novu astrološku godinu. Nakon cijelog zodijačkog kruga energija se vraća na početak, na 0° Ovna pa se ovaj datum prirodno doživljava kao točka novog zamaha, novog usmjerenja i drukčijeg unutarnjeg ritma. U simboličkom smislu, ovo je vrijeme ravnoteže.

Ulazak Sunca u Ovna uvijek mijenja ton razdoblja. Ovan u astrologiji nosi simboliku prvog impulsa, inicijative, hrabrosti i potrebe da se krene naprijed. Zato ovaj prijelaz često djeluje kao pomak iz osjetljivijeg, fluidnijeg i introspektivnijeg ozračja prema energiji koja želi djelovati, započeti, odlučiti i presjeći ono što se predugo razvlačilo.

Nakon završnice sezone Riba, koje je češće povezano s unutarnjim procesima, povlačenjem i pojačanom osjetljivošću, ovdje se osjeća drukčiji ton. Kao da nešto što je bilo u pripremi sada konačno želi dobiti oblik.

Mlad Mjesec u Ribama zatvara jedno osjetljivo poglavlje

Neposredno prije ekvinocija događa se mlad Mjesec u Ribama, 19.3.2026. Taj trenutak posebno je važan zato što dolazi nakon sezone pomrčina, unutar koje su se zbile anularna pomrčina Sunca 17.2.2026. i potpuna pomrčina Mjeseca 2.–3. ožujka/marta 2026. Takav raspored pojačava dojam da se prije samog početka nove astrološke godine zatvara jedno dublje, emocionalno zahtjevnije i osjetljivije razdoblje.

Mlad Mjesec u Ribama ovdje djeluje kao završni val procesa koji je već neko vrijeme tekao ispod površine. To nije energija naglog proboja, već tihog zatvaranja. Ribama je bliska intuicija, osjećajnost, unutarnja propusnost i kontakt s onim što se ne može uvijek odmah racionalno objasniti. Upravo zato u danima prije ekvinocija mnogi mogu osjetiti potrebu da se povuku, utišaju, saberu i pogledaju što je u njima ostalo nedovršeno. Nekome se tada jasnije pokaže obrazac ponašanja koji je postao iscrpljujući, nekome odnos koji više nema pravu dubinu, a nekome nakupljeni umor koji se više ne može gurati pod tepih.

Važno je upravo to da takvi uvidi nisu prepreka novom početku, nego njegova priprema. Kad se iznutra nešto stvarno privede kraju, tada početak dobiva čvršće tlo. U protivnom, novi ciklus lako ostane samo dobra namjera bez pravog uporišta. Zato proljetni ekvinocij 2026. ne djeluje samo kao vrijeme buđenja i pokreta, već i kao prijelaz koji traži razjašnjenje, zatvaranje i odvajanje od onoga što je odradilo svoju ulogu.

Merkur kreće direktno i donosi više jasnoće

Posebnu težinu ovom prijelazu daje i činjenica da Merkur 20.3.2026., istoga dana kada nastupa ekvinocij, završava retrogradno kretanje i kreće direktno. Takvi trenuci često se osjete kao mentalno razbistravanje. Nakon razdoblja u kojem su češći zastoji, vraćanje na stare teme, nesporazumi, raspršene informacije ili osjećaj da ništa ne ide kako treba, direktan Merkur vraća više linearnosti u razmišljanje.

Razgovori dobivaju više smisla, činjenice se bolje slažu, a odluke se donose s manje unutarnjeg šuma. Ponekad su upravo mali uvidi oko takvog obrata najvažniji, jer mijenjaju širu sliku.

Ono što je do jučer djelovalo zamagljeno, sada se može pokazati mnogo jednostavnijim. Ono što je bilo raspršeno, sada dobiva jasniji smjer.

Ovan traži konkretan pomak

Ekvinocij 2026. dodatno je obojen snažnim naglaskom Ovna u danima oko samog prijelaza. Sunce ulazi u Ovna upravo u trenutku ekvinocija. Venera je u Ovna ušla 6.3.2026. Saturn i Neptun nalaze se u Ovnu u tom razdoblju, Chiron je i dalje u Ovnu tijekom ožujka/marta 2026., a Eris je također u Ovnu. Zbog toga cijeli prijelaz nosi pojačanu vatrenu dinamiku, osjećaj pokreta i naglašenu potrebu da se život izvuče iz stajanja na mjestu.

Ovo je jedna od ključnih karakteristika ovog ekvinocija. Riječ je o vrlo snažnom ovnovskom tonu koji traži inicijativu, iskrenost i spremnost da se nešto doista započne. Kod nekih će se to pokazati kao nova hrabrost, kod drugih kao jasnija odluka, a kod trećih kao osjećaj da više nema razloga ostajati u nečemu što je odavno izgubilo snagu.

Ipak, važno je sačuvati i drugu stranu ove slike. Ovan nosi snagu prvog koraka, ali u svojoj sirovoj formi može otići u prenagljenost, nestrpljenje i reakcije donesene u afektu. Zbog toga ovo nije razdoblje za slijepo zalijetanje.

Mnogo je korisnije svjesno usmjeriti energiju nego samo naglo reagirati. Kad se unutarnji impuls poveže s jasnoćom, tada ovakvo razdoblje može donijeti vrlo konkretan i zdrav pomak. Kad se ne poveže, energija se lako rasipa kroz napetost, nervozu i osjećaj da se mora nešto učiniti pod svaku cijenu.

Ravnoteža kao unutarnje središte

Upravo zato je tema ravnoteže ovdje važna na dubljoj razini. Ovaj ekvinocij ne govori o miru koji isključuje kretanje, već o potrebi da se usred snažnog pokreta zadrži unutarnje središte. To je vrijeme koje jest pogodno za odluke, nove smjerove i pokretanje ideja, ali jednako tako traži kratko zaustavljanje i provjeru: dolazi li nešto iz jasnoće ili iz unutarnje napetosti?

Ta razlika mijenja sve. Kada čovjek osjeti da ga nešto istinski zove naprijed, tada je energija Ovna saveznik. Kad djeluje samo da pobjegne od nelagode, ista ta energija može stvoriti još veći kaos. Zato je proljetni ekvinocij 2026. snažan upravo onda kada se spoje dvije stvari: spremnost na pokret i unutarnja sabranost.

Zbog svega toga ovo razdoblje često donosi potrebu za čišćenjem, ali ne samo vanjskog prostora. Mnogo češće riječ je o unutarnjem raščišćavanju navika koje su izgubile smisao, emocionalnih obrazaca koji troše snagu i odnosa prema životnim situacijama koje više ne hrane ono što čovjek želi graditi. Takvi trenuci ne moraju izvana izgledati veliko.

Ponekad je dovoljno priznati sebi da je jedno poglavlje završeno. Upravo ta vrsta iskrenosti često oslobađa najviše prostora za stvarnu promjenu.

Suzana Dulčić/ATMA

