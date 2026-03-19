Iranci pogodili “nevidljivi” F-35

Američki borbeni avion F-35 prinudno je sletio u američku bazu na Bliskom istoku nakon što je pogođen vatrom za koju se vjeruje da je iranska, prenosi CNN pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

Kapetan Tim Hawkins, portparol Centralne komande SAD-a, izjavio je da je ovaj nevidljivi (stealth) avion pete generacije bio u borbenoj misiji iznad Irana kada je bio prisiljen na hitno slijetanje. Hawkins je potvrdio da je letjelica sigurno sletjela i da je istraga o incidentu u toku.

„Avion je bezbjedno sletio, a pilot je u stabilnom stanju,“ dodao je Hawkins. „Ovaj incident se trenutno istražuje.“

Ovaj događaj bi, prema navodima koje prenosi CNN, predstavljao prvi put da je Iran pogodio američku letjelicu u ratu koji je počeo krajem februara. I SAD i Izrael koriste avione F-35 u ovom sukobu; cijena jednog ovakvog aviona iznosi više od 100 miliona dolara.

Prinudno slijetanje dogodilo se u trenutku kada visoki američki zvaničnici nastavljaju tvrditi da postižu širok uspjeh u kampanji protiv Irana. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak ujutro da SAD „odlučno pobjeđuju“ i da je iranska protivzračna odbrana „sravnjena sa zemljom“.

