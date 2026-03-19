Iran najavio novu fazu sukoba: Dolazi oluja!

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da je rat ušao u ‘novi nivo sukoba’, uz najavu pojačanih odmazdi.

U objavi na društvenoj mreži X Mohamad Bager Galibaf naveo je da su napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku energetsku infrastrukturu pokušaj prikrivanja njihovih ‘poraza’.

‘Na snazi je pravilo oko za oko i započeo je novi nivo konfrontacije’, poručio je.

U drugoj objavi rekao je da je reakcija na rat dovela do svojevrsne ‘nove revolucije’ koja se, kako tvrdi, širi ‘ulicu po ulicu’.

‘Iran je bio uspavan, vi ste ga probudili… Dolazi oluja’, napisao je.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) zaprijetila je da će uništiti naftnu i plinsku infrastrukturu susjednih zemalja u Zaljevu ako ponovno bude napadnut iranski energetski sektor.

‘Još jednom vas upozoravamo da ste napravili veliku pogrešku napadom na energetsku infrastrukturu Islamske Republike, na što se odgovor već provodi’, navodi se u saopćenju koje prenose iranski mediji.

Dodaje se da će, u slučaju ponovnih napada, uslijediti još snažniji udari.

‘Ako se to ponovi, daljnji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i onu vaših saveznika neće stati dok ne bude potpuno uništena, a naš odgovor bit će mnogo snažniji od dosadašnjih napada’, poručuje IRGC.

Ranije jučer tokom dana iranski mediji saopćili su da su napadnuta postrojenja povezana s plinskim poljem Južni Pars, najvećim na svijetu.

Nakon toga Iran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ubrzo potom raketni napad pogodio je katarski Ras Laffan, gdje je zabilježena velika materijalna šteta, što je izazvalo oštru osudu Dohe, pišu Vijesti.

Facebook komentari