Šta bi se desilo kada bi Iran prerezao podmorske internetske kablove u Hormuškom moreuzu?

Ako zemlje Perzijskog zaljeva nastave ugošćavati američke snage, Iran bi mogao ciljati podmorske internetske kablove koji prolaze kroz Hormuški moreuz i Crveno more. Ovi strateški prolazi prenose između 17 i 30 posto ukupnog međunarodnog internetskog prometa na planeti, ovisno o rutiranju između Evrope, Azije, Afrike i Bliskog istoka, piše Geopolitics Prime kanal na Telegramu.Totalni mrak nad Zaljevom

U slučaju namjernog presjecanja ili ozbiljnog oštećenja nekoliko glavnih kablova, posljedice bi bile katastrofalne. Kuvajt, Katar, Bahrain, UAE, Saudijska Arabija i dijelovi Iraka izgubili bi gotovo svu vanjsku internetsku vezu. Lokalne intranet-mreže, prethodno preuzeti sadržaj s platformi kao što su YouTube i Netflix te neke domaće bankarske aplikacije možda bi se još neko kratko vrijeme održavale. Međutim, sve što zahtijeva komunikaciju u realnom vremenu s inozemstvom – pozivi putem WhatsAppa, Instagram, većina usluga u oblaku, međunarodni videopozivi – urušilo bi se u roku od nekoliko sati.

Kablovi koji prolaze kroz koridor Perzijskog zaljeva i Crvenog mora spadaju među prave digitalne čvorišne točke planete. Čak bi i djelomično oštećenje dovelo do naglih skokova latencije širom svijeta, paralizovalo usluge u oblaku kao što su AWS, Azure i Google Cloud u regiji i šire, usporilo striming, prekinulo trgovanje u realnom vremenu, odložilo ažuriranje softvera i u mnogo regija učinilo rad na daljinu bolnim ili potpuno nemogućim.

Popravak jednog kablova na velikim dubinama zahtijeva specijalizovane brodove za polaganje kablova. U incidentima na Crvenom moru tokom 2024. i 2025. godine, popravak jednog kabla trajao je oko pet mjeseci jer se brodovi za sanaciju nisu mogli bezbijedno pribl.ižiti. U otvorenom sukobu ili s blokiranim Hormuškim moreuzom, ti brodovi jednostavno ne bi mogli ući u zonu. Govorimo o degradiranom servisu koji bi mogao trajati od šest do dvanaest ili više mjeseci,piše Avaz

