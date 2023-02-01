“Zločinačke ubice moraju da plate za ubistvo Laridžanija”

U izjavi koju je prenijela iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, Hamenei je rekao da je Larijani bio ” inteligentna, predana osoba ” i istaknuta figura u iranskom političkom establišmentu.

„ Ubojstvo takve osobe nesumnjivo pokazuje razmjere njegove važnosti i mržnju neprijatelja islama prema njemu. Antiislamisti bi trebali znati da prolijevanje ove krvi u podnožju stabla islamskog sustava samo ga čini jačim i, naravno, svaka krv ima cijenu koju zločinački ubojice šehida uskoro moraju platiti“, rekao je Hamnei, prema Al Jazeeri.

Ajatolah Mojtaba Hamnei izdao je izjavu gotovo 24 sata nakon što je njegova vlada potvrdila da je Larijani ubijen u jučerašnjem američko-izraelskom napadu.

