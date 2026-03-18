“Izrael nije naš prijatelj”

„Ne očekujte nikakve tektonske pomake i promjene u stavovima. Ako netko smatra Izrael našim saveznikom i prijateljem, nema mu pomoći “, rekao je Milanović novinarima u Veloj Luci, gdje je došao povodom Dana općine.

Raspravu o toj temi među “ozbiljnim ljudima” nazvao je gubitkom vremena.

„Nepokolebljiv sam u tom stavu, kao i u činjenici da je Hrvatska trebala priznati Palestinu , što je učinila čak i Velika Britanija “, dodao je Milanović .

“Zvjerska politika”

Krajem veljače hrvatski predsjednik izjavio je da Izrael vodi “brutalnu politiku” i da ne može biti pouzdan partner Hrvatskoj , te je kritizirao posjet ministra obrane Ivana Anušića toj zemlji. Prošli tjedan izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je Milanovića za antisemitizam , nakon što je predsjednik kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garryja Korena.

Početkom ožujka Koren je pozvan na razgovor u predsjedničku rezidenciju, gdje je upozoren na ” neprihvatljive i štetne ” izjave koje ” smetaju javnosti i štete Hrvatskoj “.

Plenković je jučer ocijenio da su izgledi za konsenzus mali, najavljujući inicijativu za sastanak, uz poruku da ima previše tema o kojima treba barem razgovarati.

